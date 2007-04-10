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۲۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۵۵

دبیرکل جمعیت ایثارگران ایران اسلامی خبر داد:

تلاش جمعی از اصولگرایان برای هماهنگی مجلس هشتم با دولت احمدی نژاد

تلاش جمعی از اصولگرایان برای هماهنگی مجلس هشتم با دولت احمدی نژاد

حسین فدایی از تلاش جمعی از اصولگرایان برای ایجاد هماهنگی بین مجلس هشتم و دولت احمدی نژاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نماینده مردم تهران در مجلس و دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احتمال وحدت بین اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم گفت: راهبرد اساسی اصولگرایان در مسائل اصلی و مهم وحدت، انسجام و هماهنگی است و تمام تلاش آنها باید این باشد که چهره موفق از کار کرد اصولگرا در حوزه دولت و مجلس برای مردم ارائه دهند.

وی تصریح کرد: اصولگرایان باید با انسجام و وحدت مسائل اساسی سیاسی را پشت سر گذارند.

فدایی در عین حال گفت: این موضوع بدین معنا نیست که وظایف  و اختیارات ذاتی آنها نادیده گرفته شود.

دبیرکل جمعیت ایثارگران گفت: هماهنگی مجلس هفتم و دولت نهم آنطور که انتظار می رفت نبوده است اما هماهنگی مجلس هشتم با دولت نهم بیشتر خواهد بود.

وی درباره آغاز رایزنی های اصولگرایان برای انتخابات مجلس هشتم گفت: اصولگرایان از مدت ها پیش به صورت پراکنده جلساتی را داشته اند واین تلاش در پیش است که به ساز و کار مناسبی برسیم .

کد مطلب 468374

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