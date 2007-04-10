تلاش جمعی از اصولگرایان برای هماهنگی مجلس هشتم با دولت احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نماینده مردم تهران در مجلس و دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احتمال وحدت بین اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم گفت: راهبرد اساسی اصولگرایان در مسائل اصلی و مهم وحدت، انسجام و هماهنگی است و تمام تلاش آنها باید این باشد که چهره موفق از کار کرد اصولگرا در حوزه دولت و مجلس برای مردم ارائه دهند.

وی تصریح کرد: اصولگرایان باید با انسجام و وحدت مسائل اساسی سیاسی را پشت سر گذارند.

فدایی در عین حال گفت: این موضوع بدین معنا نیست که وظایف و اختیارات ذاتی آنها نادیده گرفته شود.

دبیرکل جمعیت ایثارگران گفت: هماهنگی مجلس هفتم و دولت نهم آنطور که انتظار می رفت نبوده است اما هماهنگی مجلس هشتم با دولت نهم بیشتر خواهد بود.

وی درباره آغاز رایزنی های اصولگرایان برای انتخابات مجلس هشتم گفت: اصولگرایان از مدت ها پیش به صورت پراکنده جلساتی را داشته اند واین تلاش در پیش است که به ساز و کار مناسبی برسیم .