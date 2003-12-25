تدابير امنيتي در اطراف سفارت آمريكا در انگليس افزايش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، پليس انگليس امروز پنج شنبه از شدت يافتن تدابير امنيتي در اطراف سفارت آمريكا در لندن خبر داد. به گزارش اين منبع با افزايش احتمال وقوع حملات تروريستي از سوي شبكه تروريستي القاعده عليه منافع آمريكا در ايام كريسمس مقامات امنيتي انگليس تدابير امنيتي در اطراف سفارت آمريكا در لندن را افزايش دادند.

ازجمله تدابير امنيتي اتخاذ شده اين است كه هيچ وسيله نقليه سنگين و بزرگي حق تردد از خيابانهاي مجاور سفارت آمريكا را ندارند.