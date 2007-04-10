به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاء الدین بروجردی نماینده بروجرد که در پایان جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می‌کرد ، در خصوص رویت اجسام نورانی در آسمان برخی نقاط کشور گفت: این موضوع پدیده جدیدی نیست وبارها توسط مردم اعلام شده است.

بروجردی درباره بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توضیح داد: هنوز گزارشی رسمی از مراجع ذیربط دریافت نشده ونمی توان گزارشات متفرقه مردمی دراین زمینه را جدی تلقی کرد.

خبرنگاری نظر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم را درباره انتصاب فرمانده نیروی انتظامی به دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر جویا شد که وی پاسخ داد: مواد مخدر از مشکلات اساسی برای کشور است و چنانچه کنترل مرزها توسط ناجا به خوبی صورت گیرد مواد مخدر وارد کشور نخواهد شد.