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۲۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۵۴

بروجردی در جمع خبرنگاران:

وجود اجسام نورانی در آسمان را نمی‌توان جدی تلقی کرد

وجود اجسام نورانی در آسمان را نمی‌توان جدی تلقی کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارشات مردمی در خصوص مشاهده اجسام نورانی در آسمان کشور را از لحاظ امنیتی غیر قابل استناد ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاء الدین بروجردی نماینده بروجرد که در پایان جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می‌کرد ، در خصوص رویت اجسام نورانی در آسمان برخی نقاط کشور گفت: این موضوع پدیده جدیدی نیست وبارها توسط مردم اعلام شده است.

بروجردی درباره بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توضیح داد: هنوز گزارشی رسمی از مراجع ذیربط دریافت نشده ونمی توان گزارشات متفرقه مردمی دراین زمینه را جدی تلقی کرد.

خبرنگاری نظر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم را درباره انتصاب فرمانده نیروی انتظامی به دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر جویا شد که وی پاسخ داد: مواد مخدر از مشکلات اساسی برای کشور است و چنانچه کنترل مرزها توسط ناجا به خوبی صورت گیرد مواد مخدر وارد کشور نخواهد شد.

کد مطلب 468394

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