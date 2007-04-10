دستورالعمل دستکاری بازار و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی حسینی گفت : این دستورالعمل در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی و برای طرح در هیئت مدیره سازمان آماده است .

عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که در اردیبهشت جلسات متعددی برای بررسی این دستورالعمل اختصاص خواهد یافت، افزود : پس از تایید هیئت مدیره این دستور العمل به شورای عالی بورس ارسال می شود تا مصادیق دستکاری در بازار در این شورا نیز تصویب شود.

حسینی درباره بررسی صلاحیت نمایندگان حقیقی اعضای هیئت مدیره شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) تصریح کرد : برای تکمیل پرونده این افراد باید سوابق حرفه ای ، تجربی ،‌ تخصصی و برنامه هایشان به سازمان ارائه شود که البته مدارک بیشتر آن ها کامل شده است.

وی خاطرنشان کرد : کمیته تایید صلاحیت که از سه عضو به انتخاب هیئت مدیره سازمان تشکیل شده است صلاحیت های عمومی ، حرفه ای ،‌علمی و تخصصی را بررسی و اعلام نظر خواهد کرد که این جلسات از هفته آینده شروع خواهد شد.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، حسینی درباره طرح موضوع تعیین کارمزد خدمات نهادهای مالی و بورس‌ها در نشست اخیر هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادارگفت : بر اساس بند 16 ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار کشور ، یکی از وظایف سازمان تصویب سقف نرخ های خدمات و کارمزدهای بورس و دیگر نهادهای مالی موضوع این قانون است که با توجه به انتقال عملیات بازار به شرکت بورس ،‌ هیئت مدیره این موضوع را بررسی و نتیجه آن را به هیئت مدیره بورس‌ها و شورای موسس کانون کارگزاران اعلام کردیم تا دیدگاه های خود را به سازمان ارائه کنند.