اگر صعود می خواهیم باید جلوی کریستیانو رونالدو را بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانچسکو توتی گفت: رونالدو به تنهایی می تواند سرنوشت یک مسابقه را تعیین کند. شما کافی است عملکرد او را در بازی با تیم ما مورد بازبینی قرار دهید.

وی در ادامه تصریح کرد: رونالدو در رقابت های لیگ برتر هم عملکرد درخشانی برای منچستر یونایتد داشته و این نشان می دهد که او قابلیت انجام هر کاری را دارد. او می تواند در بازی با ما نقش تعیین کننده ای داشته باشد و ما امیدواریم این بازیکن در بازی برگشت، عملکرد خوبی از خود ارائه ندهد.

تیم فوتبال رم در بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه دو بر یک مقابل منچستریونایتد پیروز شده و در صورت پیروزی در دیدار امشب با برنده بایرن مونیخ - میلان دیدار خواهد کرد.