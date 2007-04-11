پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت تولید، تحقیق در عملیات، مدیریت کیفیت، فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی، مدیریت پروژه، سیستم ها و روشهای هوشمند، مدیریت سازمان و منابع انسانی، مدیریت زنجیره تامین، سیستم های تولیدی و فناوری پیشرفته از موضوعاتی هستند که قرار است به صورت مقاله در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

پانل های تخصصی با موضوعات نفت، گاز پتروشیمی، خودرو، صنایع دفاعی آب و برق، حمل و نقل و ماشین آلات، حوزه خدمات عمومی، حوزه راه وساختمان و شهرسازی، حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات و دولت الکترونیک قرار است در این کنفرانس برگزار شود.

همچنین علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کنفرانس می توانند به نشانی اینترنتی www.iricc.com مراجعه و یا با تلفن شماره 77240485 تماس حاصل کنند.

ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی از تجارب کاربردی وحرفه ای رشته مهندسی صنایع در داخل و خارج از کشور و تبادل دستاوردهای جدید در رشته مهندسی صنایع میان متخصصان واندیشمندان داخلی وخارجی از جمله اهداف پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع است.