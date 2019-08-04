نقش برجسته بانوان بلوچ در توسعه روستای «سیدبار» چابهار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - منصور کریمدادی: زنان جمعیت قابل ملاحظه ای از جوامع مختلف را تشکیل می دهند و از آنجایی که در جوامع روستایی نیروی عمده کار بانوان هستند، از همین رو همواره طرح مسائل زنان و نقش آنان در توسعه روستاها مورد توجه بوده است.

این موضوع در منطقه بلوچستان بسیار پر رنگ تر است زیرا با توجه به اقلیم و فضای منطقه نقش زنان روستایی در اقتصاد خانواده و همینطور توسعه روستاها بسیار پررنگ تر می شود، به عنوان مثال بانوان روستای «سیدبار» از توابع بخش «پلان» شهرستان چابهار با هنر سوزن دوزی خود نقش موثری در توسعه این روستا ایفا می کنند.

اعظم مهین دوست، دهیار روستای «سیدبار» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بانوان این روستا در طرح «بانو دوچ» با هنر سوزن دوزی کسب درآمد می کنند و با درآمد حاصل از این هنر در توسعه و پیشرفت روستا مشارکت دارند.

بانوان روستای «سیدبار» تاکنون برای ساخت مدرسه جدید این روستا از طریق درآمد حاصل از سوزن دوزی هایشان سهیم بوده اند و همچنین در طرح توسعه و زیرساخت های روستایی نیز مشارکت داشته اند

وی افزود: بانوان روستای «سیدبار» تاکنون برای ساخت مدرسه جدید این روستا از طریق درآمد حاصل از سوزن دوزی هایشان سهیم بوده اند و همچنین در طرح توسعه و زیرساخت های روستایی نیز مشارکت داشته اند.

دهیار روستای «سیدبار» ادامه داد: زنان روستای «سیدبار» با توجه به نقش و مسئولیت های که در محیط اجتماعی و منزل دارند عهده دار وظایف خدمات مختلفی نیز هستند که مسلماً در مسیر توسعه این روستا بسیار مؤثر است.

وی گفت: توسعه به معنای ارتقا مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر یا انسانی تر است که صد البته برای درک معنای درونی توسعه حتما باید شیوه های علمی نیز مدنظر باشد.

مهین دوست افزود: ٣٠ الی ۵٠ درصد درآمد حاصل از فروش «بانوک دوچ» زنان روستای «سیدبار» صرف هزینه های آموزش کلاس های مهارت های زندگی، بهداشت و محیط زیست برای اهالی این روستا می شود.

وی با اشاره به اینکه در طرح سوزن دوزی «بانوک دوچ» حدود ١٠٠ نفر از بانوان روستای «سیدبار» حضور دارند، تصریح کرد: مشارکت این بانوان در طرح های توسعه ای روستا به صورت کاملا اختیاری است.

عادل عفتی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری چابهار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور همواره در فرآیند توسعه پایدار کشور دارای نقش اساسی بوده اند.

وی افزود: مدیریت امور داخلی نظام خانواده، تربیت فرزندان و از همه مهمتر امروزه نیز در تقویت اقتصاد خانواده و جامعه و توسعه محیط شهری و به ویژه روستاها موثر هستند.

دستان هنرمند زنان بلوچ مولفه اصلی توانمند سازی اقتصاد بلوچستان است

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری چابهار ادامه داد: با بررسی سند آمایش سرزمین و نقش بانوان در اشتغال روستاها به وضوع می توان نقش زنان بلوچ را دوشادوش مردان مشاهده کرد.

عفتی گفت: زنان پاک سرشتی که با دستان هنرمند و چشمان نجیب خود رنگ و نقش بر پارچه می زنند تا علاوه بر ایجاد درآمد اندک برای خانواده معرف فرهنگ غنی بلوچ در سراسر دنیا باشند.

وی تصریح کرد: بنابر این لازم است تا متولیان اشتغال روستایی و عرصه فرهنگ و هنر این سرزمین به این موضوع مهم توجه داشته باشند و برای حمایت از این ظرفیت بالقوه همه تلاش خود را به کار بگیرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری چابهار اظهار داشت: شوراهای اسلامی و دهیاران محترم نیز در کمک به توسعه این مهم باید همت کنند زیرا دستان هنرمند زنان بلوچ مولفه اصلی توانمند سازی اقتصاد روستاهاست.

توانمند سازی زنان در تقویت بنیان اقتصادی خانواده های روستایی نقش بسزایی دارد

مهرداد آرام مسئول امور پیگیری بخشداری پلان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه زنان روستایی نیمی از جامعه، به ویژه جامعه روستایی را تشکیل می دهند قطعا توانمند سازی زنان در تقویت بنیان اقتصادی و معیشتی خانوارهای روستایی نقش بسزایی دارد.

وی با اشاره به اینکه توانمند سازی زنان در ارتقاء شاخص های سلامت، آموزش و بهداشت جامعه روستایی تاثیر مستقیم دارد، افزود: بحث توانمندسازی زنان نه تنها در معیشت خانوارها تاثیر دارد بلکه در روند کاهش مهاجرت از روستا به شهر و رفع معضل حاشیه نشینی نیز اثر گذار است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع ضرورت دارد از ظرفیت های بالقوه و پتانسیل های محیطی منطقه در بحث توانمند سازی زنان روستایی بهره جست.

آرام اظهار داشت: توجه به مقوله آموزش به ویژه آموزش های مهارتی و کار آفرینی در سرعت بخشی و تحقق مقوله توانمندسازی و ایجاد انگیزه در سایر روستاها نیازمند همکاری و همیاری بیشتر جوامع محلی و مسئولان است.