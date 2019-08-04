۷ محکوم به قصاص نفس در جیرفت از اعدام رهایی یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حسین سلامی با بیان اینکه یکی از ویژگی ها و صفات ارزشمند مردم جنوب استان کرمان داشتن روحیه گذشت و ایثار است،اظهار داشت: طی دو سال گذشته تا به امروز با رضایت اولیای دم، ۱۷نفر محکوم به قصاص نفس در زندان جیرفت از اعدام رهایی یافتند.

سلامی از اقدامات خداپسندانه خانواده های اولیای دم که با شجاعت و تقوا از حق قصاص خود گذشت کرده اند قدردانی و تشکر کرد و افزود: ضرورت دارد فرهنگ گذشت و بخشایش بیش از گذشته در جامعه ترویج داده شود تا بازهم شاهد چنین صحنه های زیبایی در جامعه باشیم.

این مقام قضائی عنوان کرد: در راستای سیاست های کلی قوه قضائیه و دادگستری استان کرمان، مبنی بر حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان، در چهار ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۱۴ درصدی ورودی به زندان جیرفت را داشته ایم.

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان جیرفت عنوان کرد: در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۵ درصدی آزادی زندانیان را داشته ایم .

شایان ذکر است با ورود سلامی، دادستان جیرفت، قاضی ناظر زندان و برگزاری جلسات متعدد با هدف صلح و سازش و وساطت رئیس زندان جیرفت، روحانیون، معتمدین و متنفذین محلی و تعدادی دیگر از خیرین و نیکوکاران با خانواده اولیای دم، زمینه رهایی این افراد از قصاص نفس فراهم شده است .