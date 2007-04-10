سناریوی جدید دولت بلر برای مخدوش کردن چهره ایرانیان / ملوانان ابزاری برای بهبود وجهه حزب کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استفاده ابزاری نیروی دریایی و وزارت دفاع انگلیس ازمسئله بازداشت نظامیان این کشوردر آبهای ایران و تشدید جنگ روانی و تبلیغاتی لندن از طریق آزادی نظامیان مذکور درانتشار خاطرات خود درقبال دریافت پول، با انعقاد اولین قرارداد میان این نظامیان و رسانه ها، تبلیغات رسانه ای غرب علیه ایران، شکل تازه ای به خود گرفته است.

برهمین اساس "فی ترنی" نظامی زن بازداشت شده انگلیسی درازای مصاحبه با روزنامه سان و شبکه ITV و بیان داستان خیالی و نکات دیکته شده از سوی مقامهای انگلیسی درباره نحوه و مدت بازداشت خود در ایران مبلغی بالغ بر 100 هزار پوند دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش مصاحبه ترنی با روزنامه سان در شماره امروز این روزنامه چاپ شده و قرار است مصاحبه وی با شبکه ITV امشب از این شبکه پخش شود.

ترنی در گفتگو با روزنامه سان برخلاف اعترافاتش درتهران مبنی برورود غیرقانونی پانزده نظامی انگلیسی به آبهای سرزمینی ایران و رفتار حسنه ایرانی ها با این نظامیان، ادعا کرده است : در زمان بازداشت در ایران توسط نیروهای ایرانی تحت فشار بوده و به این نکته تهدید شده بودم که در صورت عدم همکاری دیگر خانواده و دختر کوچک خود را نخواهم دید.

نکته قابل تامل اینکه به نظر می رسد دولت انگلیس درپی ناکامی در حل موضوع در قبال ایران در پرونده بازداشت نظامیان متجاوز خود در آبهای ایران، این بار در صدد است تا با استفاده از رسانه ها و تبلیغات گسترده، شکست در این نبرد را به نوعی جبران کند.

با توجه به آنکه پس از آزادی نظامیان انگلیسی توسط ایران، جهانیان به ویژه کشورهای مخالف ایران بر این نکته تاکید کردند که تهران در این پرونده توانست لندن و واشنگتن را با شکست خوارکننده ای روبرو کند و حتی جان بولتون تندروترین دیپلمات سابق آمریکا به پیروزی دوچندان ایران در این مسئله اعتراف کرده است؛ به نظر می رسد این موضوع هنوز برای مقامهای انگلیسی حل نشده و آنها درصددند تا افتضاح به بار آمده را به هر نحو ممکن پاک کنند ؛ از همین رو گمان می کند که بهترین وسیله ممکن برای تغییر اذهان عمومی انگلیس در مورد این مسئله استفاده ابزاری از خود این نظامیان بازداشت شده است.

ازهمین رو دولت انگلیس درتلاش است تا به هر نحوی حتی با پرداخت پول بتواند این مطلب را به جهانیان القا کند که ایران رفتار مناسبی با نظامیان انگلیسی بازداشت شده، نداشته و این افراد را تحت فشار قرار داده است.

اما دولت بلر از این نکته غافل است که واقعیت موضوع بر همگان روشن است و حتی در داخل انگلیس نیز افرادی وجود دارند که هدف دولت از این گونه اقدامات را به خوبی درک می کنند. درهمین رابطه برخی از کارشناسان انگلیسی معتقدند هدف وزیر دفاع انگلیس از صدور مجوز به نظامیان این کشور مبنی بر ارتباط با رسانه ها، با هدف بهبود وجهه حزب کارگر و پیروزی حزب کارگر در انتخابات آتی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است در ماههای اخیر وجهه حزب کارگر انگلیس به دلیل ادامه حضور در افغانستان و عراق و در هفته های اخیر به دلیل بازداشت نظامیان این کشور در آبهای ایران تا حد زیادی در میان مردم انگلیس مخدوش شده و با توجه به آنکه حزب کارگر درصدد است "بران" را جانشین "بلر" در پست نخست وزیری کند از همین رو دولت انگلیس تلاش می کند تا به هر نحو ممکن بازی سیاست داخلی را به نفع خود به پایان برساند.

برهمین اساس احزاب و گروههای مخالف "دس بران" وزیر دفاع انگلیس و برخی از افسران بازنشسته بلند پایه ارتش این کشور از این تحرکات به شدت انتقاد کرده اند.

اعتراف وزیر دفاع انگلیس به شکست سناریوی ضد ایرانی



وزیر دفاع انگلیس با اعلام ممنوعیت گفتگوی پانزده نظامی آزاد شده این کشور( که سوم فروردین آبهای سرزمینی ایران را نقض کرده بودند) با رسانه ها، به شکست سناریوی ضد ایرانی دولت این کشور در استفاده تبیلغاتی از این نظامیان اعتراف کرد.



به گزارش مهر به نقل از فرانس پرس، پس از آنکه وزارت دفاع انگلیس به علت اجازه ای که به این نظامیان برای فروش خاطرات دو هفته بازداشت خود در ایران به رسانه ها داده بود، مورد انتقاد قرار گرفت؛" دس براون" وزیر دفاع این کشور با اعلام خبر ممنوعیت این اقدام گفت : نیروی دریایی رویال انگلیس در تصمیم خود برای اجازه به این افراد به نتیجه رضایتبخشی نرسیده است.

وی گفت : تا زمانی که مقامهای کشور(انگلیس) دستورالعمل و رهنمون روشنی برای آینده نداشته باشند؛ به هیچ یک از این افراد اجازه داده نخواهد شد تا تجربیات خود را در ازای دریافت پول در اختیار رسانه ها قرار دهند.

براون تصریح کرد:" همه ما که طی روزهای گذشته در این مسئله درگیر بوده ایم؛می دانیم که به نتیجه رضایت بخشی نرسیده ایم؛ ما باید از این مسئله درسهایی را بیاموزیم."

لازم به ذکراست پانزده نظامی انگلیسی که سوم فروردین به طور غیرقانونی وارد آبهای منطقه ای ایران شده بودند؛ پس از آزادی و بازگشت به کشورشان، تحت فشارهای دولت بلر نه تنها اعترافات خود درتهران مبنی بر نقض حاکمیت ایران را پس گرفتند که اتهامات بی اساسی را نیز مطرح کردند. در این زمینه وزارت دفاع انگلیس به منظور استفاده تبلیغاتی از این افراد، اجازه داستان پردازی در قبال دریافت پول و گفتگو با رسانه ها را به این نظامیان داده است.