به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر اویسی متولد 1313 و از پیشگامان هنر نوگرای ایران با شهرت جهانی است. در آثار او زنان زیبا با اسب های نیرومند و رنگ هایی درخشان حضور دارند که یادآور کاخ و کوشک ها، اسب های گرانقیمت و روزگاری فراموش شده است. او هنرمندی است که با نشانه هایی مشخص، بخش مهمی از هویت فیگوراتیو هنر دهه 40 و 50 ایرانی است.

- نمایشگاه نقاشی های شیرین حسینوند از 24 تا 29 فروردین ماه ساعت 16 تا 20 در نگارخانه "شیرین" برگزار می شود. حسینوند فارغ التحصیل رشته هنر و نقاشی است و تا به حال در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی شرکت کرده است.