به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان شهر چغادک اظهار داشت:شهر چغادک دارای تاریخی گرانبها است که باید تاریخ این منطقه به خوبی مورد توجه پژوهشگران قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه چغادک قبل از انقلاب پناهگاه نیروهای انقلابی بوده است، اضافه کرد: مردم چغادک شرایط و جایگاه امنی را برای نیروهای انقلابی در این منطقه فراهم کرده بودند.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه چغادک دارای شرایط ویژهای برای دستیابی به توسعه و پیش رفت است ادامه داد: باید با کار کارشناسی برای توسعه این شهر تلاش شود فرصتهای توسعه این شهر شناسایی شود.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته به خوبی برای توسعه چغادک تلاش نشده است، خاطرنشان کرد: باید سندی جامع برای توسعه و پیشرفت شهر چغادک تدوین شود و با تزریق اعتبارات مورد نیاز، زمینه رشد چغادک فراهم شود.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه موقعیت جغرافیایی شهر چغادک که همسطح با دریا یا پایینتر از سطح دریا است بیان کرد: در سالهای گذشته باید تدابیری اندیشه میشد که متاسفانه نشده است و این شهر به لحاظ ضریب متوسط توسعه استان، توسعه پیدا نکرده است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اجرای طرحهای مناسب برای جلوگیری از سیل در چغادک را ضروری دانست و افزود: مسئله فاضلاب از دیگر مسائل مهم و ضروری در شهر چغادک است که باید حل شود.
وی اضافه کرد: باید برای ۲۰ سال آینده شهر چغادک نقشه راه طبق استانداردهای جهانی طراحی شود و فضای مختلف اموزشی، فرهنگی، مسکونی، گردشگری و ... در آن دیده شود.
آیت الله صفایی بوشهری خواستار احداث کمربندی و یا تقاطع غیرهمسطح در سه راهی چغادک شد و ادامه داد: شهر چغادک یکی از نقاط خوب فرهنگی در استان بوشهر است اما با توجه به مهاجرپذیر بودن این شهر لازم است کار فرهنگی بیشتری در آن انجام شود.
وی از کلنگ زنی مجتمع فرهنگی تفریحی شهر چغادک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: به منظور توسعه اشتغال در استان بوشهر باید از همه ظرفیتها بهویژه ظرفیت دریا و اقتصاد کرانهای استفاده شود.
صفایی بوشهری بر لزوم توسعه صنایع کوچک زوده بازده و ایجاد صنایع خانگی تاکید کرد و افزود: ضریب بیکاری در شهر چغادک حدود ۱۵ درصد است که باید برای کاهش ان تلاش بیشتری شود.
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