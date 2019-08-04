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۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۳۸

رییس هیات مدیره بیمارستان شهید ستاری قرچک خبر داد؛

درمان اتباع بیگانه نیازمند زیر ۱۷ سال در بیمارستان ستاری قرچک

درمان اتباع بیگانه نیازمند زیر ۱۷ سال در بیمارستان ستاری قرچک

قرچک- رییس هیات مدیره بیمارستان شهید ستاری قرچک از درمان اتباع بیگانه نیازمند زیر ۱۷ سال در این بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدلو ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران دشت ورامین اظهار داشت: ما بر آن هستیم که از خبرنگاران به عنوان یکی از بازوان اجرایی و پل میان مردم و کادر مدیران خود بهره ببریم.

وی افزود: با همکاری خبرنگاران می توانیم اقداماتی که تاکنون در این بیمارستان صورت گرفته را اطلاع رسانی نماییم و هم نیازمندی‌ها و مطالبات خود را از طریق رسانه‌های منطقه به گوش مسؤلان بالادستی خود برسانیم تا در نهایت کار بتوانیم بهترین خدمات ، که هدف هیات مدیره و مدیران بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک است، را ارائه نماییم.

رئیس هیات مدیره بیمارستان شهید ستاری قرچک همچنین به ضرورت روی‌کردی بومی‌گرایی هیات مدیره بیمارستان اشاره کرد و افزود : ما از همگان می‌خواهیم که چنان‌چه پزشکان متخصص مقیم دشت ورامین می‌شناسند حتما به ما معرفی کنند تا هرچه سریع‌تر در این بیمارستان مشغول به خدمت شوند.

محمدلو همچنین اظهار داشت : اتباع بیگانه نیازمند زیر ۱۷ سال در این بیمارستان به رایگان درمان می‌شوند.

کد مطلب 4684570

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