درمان اتباع بیگانه نیازمند زیر ۱۷ سال در بیمارستان ستاری قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، محمدلو ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران دشت ورامین اظهار داشت: ما بر آن هستیم که از خبرنگاران به عنوان یکی از بازوان اجرایی و پل میان مردم و کادر مدیران خود بهره ببریم.
وی افزود: با همکاری خبرنگاران می توانیم اقداماتی که تاکنون در این بیمارستان صورت گرفته را اطلاع رسانی نماییم و هم نیازمندیها و مطالبات خود را از طریق رسانههای منطقه به گوش مسؤلان بالادستی خود برسانیم تا در نهایت کار بتوانیم بهترین خدمات ، که هدف هیات مدیره و مدیران بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک است، را ارائه نماییم.
رئیس هیات مدیره بیمارستان شهید ستاری قرچک همچنین به ضرورت رویکردی بومیگرایی هیات مدیره بیمارستان اشاره کرد و افزود : ما از همگان میخواهیم که چنانچه پزشکان متخصص مقیم دشت ورامین میشناسند حتما به ما معرفی کنند تا هرچه سریعتر در این بیمارستان مشغول به خدمت شوند.
محمدلو همچنین اظهار داشت : اتباع بیگانه نیازمند زیر ۱۷ سال در این بیمارستان به رایگان درمان میشوند.
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