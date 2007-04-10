به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر روابط عمومی اداره کل ارشاد قم اعلام کرد حجت الاسلام والمسلمین رسایی، مشاور وزیر و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در سخنانی عنوان کرد که این برنامه با هدف آشنایی بیشتر مردم با فواید انرژی صلح آمیز هسته ای در میدان آستانه، میدان جانبازان و پارکینگ های شهر قم برگزار شد.

تئاتر خیابانی نیاز به سالن مخصوص نمایش ندارد و با کمترین امکانات و با ایفای نقش مخالف و موافق انرژی هسته ای پیام اصلی خود را به مردم اعلام می کند. تاکنون بیش از 250 اجرای خیابانی با موضوع دفاع مقدس و انرژی هسته ای در شهر مقدس قم به اجرا درآمده و مورد استقبال گروههای مختلف مردم قرار گرفته است.

ـ در نخستین شماره نشریه خبری اداره کل ارشاد قم گزارشی از جشنواره عکس و زیارت و دیدار معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مراجع تقلید و حضرات و آیات عظام ارائه شده است. این نشریه دربردارنده مصاحبه با فرماندار قم و معاون فرهنگی اداره کل و معاون اداری مالی و مسئول دبیرخانه نشر کتاب و مسئول واحد آموزش اداره کل است.