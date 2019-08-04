آهک پاشی کامل نهرها در مینوشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عماد شرفی در دومین جلسه شورای سلامت خرمشهر که ظهر امروز یکشنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در سه ماه اول امسال آهک پاشی و لایروبی انهار در مناطق شهری ۶۵، در روستایی ۸۰ و در مینوشهر ۱۰۰ درصد بوده است که این رقم در تیرماه برای مینوشهر همچنان ۱۰۰ درصد باقی ماند که نشان از احتمال به موضوع دارد.
مدیر شبکه بهداشت خرمشهربه شناسنامهدار کردن آبفروشی های سیار بهعنوان مصوبه جلسه پیشین شورای سلامت خرمشهر نیز اشاره کرد و گفت: کدگذاری مخازن سیار آب یکی از مصوباتی بود که با توجه خطر فروش آب ناسالم مصوب شد اما این مصوبه اجرایی نشد.
وی افزود: داشتن کارت بهداشت، مجوز بهداشت، کلر گیری در حد استاندارد و داشتن کدشناسایی از الزامات مراکز عرضه آب شیرین بهصورت ثابت و سیار است.
شرفی به موضوع وضعیت نامناسب بازار ماهیفروشان خرمشهر نیز پرداخت و بیان کرد: تعهدنامهای برای واحدهای فعال در عرضه ماهی و آبزیان تنظیم که توسط شیلات به فعالان در بازار ماهیفروشان خرمشهر ابلاغ شود که طی آن داشتن تمام مجوزهای بهداشتی در نظر گرفتهشده است.
روباز بودن راه فاضلاب، عرضه ماهی در فضای باز و دمای بالا، تمیز کردن نامناسب آبزیان، نبود باکسهای زباله از عمده مشکلات بازار ماهیفروشان خرمشهر مورد اشاره در این جلسه بود.
رئیس مرکز بهداشت خرمشهر نیز با اشاره به عرضه ماهی در شب و تعطیلی بازار، بر لزوم مداخله شهرداری برای برخورد باعرضه ماهی در خیابان در این ساعات تأکید کرد.
پرویز میرزایی گفت: طبق شرح وظایف تعیین شده شهرداری باید با فروش ماهی به صورت دستفروشی در فضای باز و در محلی تعیین نشده در پی دریافت نامه از مراجع نظارتی همچون شبکه بهداشت و دامپزشکی برخورد کند.
وی همچنین خواستار مشارکت حداکثری اعضای شورای سلامت در پایش مسائل بهداشتی و آسیبشناسی شورای سلامت شهرستان برای نیل به اهداف و رفع مشکلات شد.
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