مشارکت حوزه هنری در جایزه فیلم مستند شهید آوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد مراسم معرفی برگزیدگان و اهدا جوایز این جشنواره، عصر روز اول اردیبهشت با حضور مسئولان، مستندسازان، سینماگران و اصحاب رسانه در تالار وحدت برگزار می‌شود.



روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی پیش از این اعلام کرده بود به فیلم‌های مستند برگزیده این جایزه، بیش از 100 عدد سکه بهار آزادی تعلق خواهد گرفت. فیلم‌های راهیافته به این جایزه را مجید مجیدی، کیومرث پوراحمد، عزیزالله حمیدنژاد، مرتضی سرهنگی، اکبر نبوی، مرتضی رزاق کریمی و مهدی همایونفر داوری کرده‌‌اند.

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