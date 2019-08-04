به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در آیین افتتاحیه مسابقات نظامی بینالمللی ۲۰۱۹ در رشته غواصی عمق به میزبانی نیروی دریایی ارتش در جزیره کیش، گفت: این مسابقات صحنه نمایش رفاقتها و اشتراکگذاری دانش و تخصص میان کشورها و همچنین دریا، عرصه مردانگی و جوانمردی و همکاری و مشارکت است.
معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به گردهمایی کشورهای بزرگ و موثر در دیپلماسی دفاعی در قلب آب های نیلگون خلیج فارس افزود: جوانمردانی دریادل از کشورهای بزرگ گرد هم آمدهاند تا پیام صلح و امید را در راهبردی ترین آبراه جهان به نمایش بگذارند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات نظامی ۲۰۱۹ غواصی عمق در جزیره کیش به میزبانی نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: پهنه آرام خلیج فارس و گذرگاه راهبری تنگه هرمز شاهد تلاش مردانی است که با طی مسافتهای زیاد به این منطقه آمدهاند تا دست در دست هم پرچم امنیت را در دل آبهای دوستی به اهتزار در آورند و با مخابره پیام امنیت دریا، آرامشخیال را به دریانوردان هدیه دهند.
امیر دریادار سیاری با اشاره به میزبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از کشورهای روسیه، چین، آفریقای جنوبی، ونزوئلا، سوریه و کشورهای ناظر، گفت: کشورهای مختلف با حضور در مسابقات نظامی ۲۰۱۹ در رشته غواصی عمق، توانمندیهای تخصصی و علمی خود را در این کارگاه بزرگ آموزشی به اشتراک میگذارند.
رئیس ستاد ارتش با اشاره به توسعه فناوری ارتباطات، دریا را مهمترین حوزه رقابتهای ژئوپلتیکی برشمرد و افزود: وابستگی سایر مولفههای قدرت به دریا و ارتباط بیقید و شرط اقتصاد جهانی به امنیت دریایی، زیادهخواهان را بر آن داشته تا با راهاندازی تروریسم دریایی و نمایش ناامنی در دریاها، با اعمال قدرت، سیطره خود را بر حوزههای مسئولیتی سایر کشورها توسعه داده و استعمار نوین را شکل دهند.
معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد: امنیت دریا طبق قوانین بینالمللی با کشورهای حاشیه دریاها است و برای زورمندان زیادهطلب جایی در پهنه ژئولپتیکی خلیج فارس وجود ندارد.
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