ایرادات شورای نگهبان در قانون انتخابات مجلس رفع شد / هر دوره نمایندگی در انتخابات مجلس معادل یک مقطع تحصیلی حساب می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی که گزارش نشست بعد از ظهر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را برای خبرنگاران تشریح می کرد، اظهار داشت: در این جلسه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان بررسی شد.

وی با تاکید بر این که در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم نماینده شورای نگهبان قانون اساسی نیز حضور داشت، متذکر شد، شورای نگهبان 4 ایراد به طرح مذکور وارد کرد که یکی از آنها مربوط به ماده یک طرح بود.

کاظم جلالی گفت: در ماده یک طرح آمده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن عبارت "درچارچوب این قانون" بعد از عبارت "مربوط به انتخابات" اضافه می گردد.

به گفته مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم شورای نگهبان به کلمه اضافه شده "درچارچوب قانون" در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ایراد گرفته بود که این عبارت برای تامین نظر آن شورا از طرح مذکور حذف گردید.

وی تصریح کرد: در خصوص ماده چهار طرح که بحث نوین سازی شیوه های اخذ رای را مطرح کرده، عبارت "پس از تایید شورای نگهبان" جهت تامین نظر شورا توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اضافه گردید که متن عبارت به این شرح اصلاح شد، "وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از زمان تصویب قانون، نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رای و شمارش آرا و اعلام نتایج و استاندارد سازی صندوق های اخذ رای در حدود اعتبارات مصوب پس از تایید شورای نگهبان اقدام کند."

جلالی توضیح داد: ایراد دیگر شورای نگهبان به طرح مذکور مربوط به تبصره 3 ماده 28 بود که ذکر شده "کسانی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از شرط مذکور در بند چهار که مربوط به داشتن مدرک فوق لیسانس یا لیسانس به علاوه 5 سال سابقه کار اجرایی است".

وی ادامه داد: شورای نگهبان معتقد است این استثنا را تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی است و کمیسیون این تبصره را این گونه اصلاح کرد "هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می شود".

مخبر کمیسییون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درپایان گفت: ایراد چهارم شورای نگهبان به طرح، مربوط به بند 12 ماده 30 بود که این بند برای تامین نظر آن شورا حذف شد.