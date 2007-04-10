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۲۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۷:۵۶

ابوطالب در جمع خبرنگاران:

سوءمدیریت داخلی عامل کاهش گردشگر خارجی است / آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صحت ندارد

سوءمدیریت داخلی عامل کاهش گردشگر خارجی است / آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صحت ندارد

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش جذب گردشگران خارجی گفت: نباید برای کم کاری خود دنبال دلیل خارجی باشیم و علت اصلی این کاهش به سوء مدیریت در این حوزه باز می گردد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی "مهر"، سعید ابوطالب نماینده تهران که درپایان جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت، با رد آمار 70 درصد رشد سفر گردشگران خارجی به کشورمان که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارائه شد، اظهار داشت: آمار سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بین المللی نشان می دهد در سال 2006 گردشگری در آسیا کمتر از 4 درصد رشد داشته است.

وی افزود: آمار فوق الذکر متعلق به کشورهایی چون ترکیه، ژاپن و مالزی است و گردشگری در ایران نه تنها رشد نداشته، بلکه با کاهش مواجه بودیم که باید دلایل آن مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده در خصوص دلایل کاهش جذب گردشگران خارجی اظهار داشت: هر چند موضع گیری قاطع دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در زمینه فناوری هسته ای تا اندازه ای تاثیر گذار بود ولی این مساله را نمی توان دلیل اصلی کاهش سفر به ایران دانست.

ابوطالب ادامه داد، کاهش گردشگری خارجی در ایران ناشی از سوء مدیریت در این حوزه است و نباید برای کم کاری های خود دنبال علت بیرونی باشیم.

وی متذکر شد: مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پس از یک سال و نیم تصدی این مسئولیت، هنوز برنامه ای برای توسعه گردشگری درکشورمان ندارد و به همین علت، اعتبارات بودجه جذب نمی شود و سهم ما از جذب گردشگران خارجی کاهش می یابد.

کد مطلب 468489

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