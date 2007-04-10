بازیگر مطرح دهه 1970 درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، لاکهارت که آخرین حضور او در سینما به 15 سال پیش بازمی گردد، بر اثر عوارض ناشی از سکته مغزی درگذشت. لاکهارت در 18 سپتامبر 1934 در باهاما به دنیا آمد. او که کوچکترین فرزند خانواده بود، در 18 سالگی برای تحصیل در رشته مهندسی به نیویورک رفت، اما چیزی نگذشت که خود را در حرفه‌ی بازیگری یافت.



در 1960 با بازی در نمایشی تحت عنوان "دنیای سرد" به برادوی راه پیدا کرد، اما این نمایش تنها دو بار روی صحنه رفت. سپس به ایتالیا رفت و یک گروه تاتری تشکیل داد که هم در آن بازی می کرد و هم کارگردانی. لاکهارت از ایتالیا به آلمان غربی و از آنجا به انگلستان سفر کرد و توانست در انگلستان نقش هایی کوچک در تلویزیون و سینما به دست بیاورد.



اولین نقش مطرح او در دنیای سینما فیلمی تحت عنوان "جوانا" (1968) درباره یک رابطه بین نژادی بود که در آن نقش صاحب یک باشگاه شبانه را بازی کرد. او بعدا با بازی در نقش یک واعظ بی وجدان در فیلم Cotton Comes to Harlem به کارگردانی اوسی دیویس مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. در همان سال در فیلم "تالارهای خشم" (1970، پل بوگارت) در نقش مدیر یک دبیرستان ظاهر شد.



لاکهارت "در ملیندا" (1972، هیو ای. رابرتسن) یک دی جی جوان سیاهپوست را به تصویر کشید که پس از مرگ یک دختر، باید بی گناهی خود را ثابت می کرد و در "بیا دوباره این کار را انجام دهیم" (1975، سیدنی پواتیه) به نقش گانگستری به نام "بیگی اسمال" ظاهر شد. لاکهارت از اواخر دهه 1970 به بعد بیشتر در تلویزیون فعالیت داشت.



از فیلم های دوران آخر بازیگری او می توان به "به آمریکا آمدن" (1988، جان لندیس) با بازی ادی مرفی، "وحشی در قلب" (1990، دیوید لینچ)، "غارتگر 2" (1990، استفن هاپکینز) و "توئین پیکز: آتش با من گام بردار" (1992، دیوید لینچ) اشاره کرد. آخرین نقش لاکهارت در فیلمی به نام "باران" بود که در باهاما فیلمبرداری شد، اما هنوز به نمایش درنیامده است.