پیشنهاد 10 ماده ای ایران برای تاسیس سازمان امنیت و همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست که امروز و به دعوت مجمع جهانی اقتصاد دردوحه قطر و با استقرار دکتر روحانی ، دکتر محمد جواد لاریجانی ، دیوید لوئن وزیرخارجه سابق انگلیس ، المحمود وزیر مشاور خارجی قطر و عبدالله جناحی معاون شوراهای بازرگانی اعراب در جایگاه ویژه همراه بود ؛ نماینده مقام معظم رهبری درشورای عالی امنیت ملی به خلاء موجود درمنطقه در زمینه های امنیت ، ثبات و همکاری اشاره و اظهارداشت : زمینه های همکاری و اتحاد در بین کشورهای منطقه بسیار قوی است زیرا ملتهای این منطقه دارای مشترکات عمیق فرهنگی و دینی و تاریخی هستند .

وی درادامه افزود: نکته اول این است که همکاری عمیق بین کشورهای منطقه شکل گیرد ونکته مهم دوم اینکه نیروهای نظامی خارجی از منطقه خارج شوند تا مقدرات منطقه بدست خود کشورهای منطقه ارائه شود .

دکتر حسن روحانی دربخش دیگری از این نشست اعلام نمود: از نظر من 10 نکته بعنوان چارچوب همکاری و اعتماد منطقه ای می تواند کلیدی باشد. ترتیبات مشترکات منطقه ای برای گسترش روابط سیاسی ، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی برای رفع کلیه موانع روابط بین کشورهای منطقه ضروری است. کلیه نگرانی های کشورهای منطقه در چارچوب 10 نکته قابل حل و فصل است.

"در این منطقه بسیار مهم و استراتژیک علیرغم وجود پتانسیل همکاریهای اقتصادی و تجاری بدلیل مشترکات دینی ، فرهنگی ، تاریخی و سلایق مشترک ، متاسفانه شاهد همکاریهای بسیار محدود هستیم. دلیل آن دو مشکل اصلی است :

1- عدم وجود اراده سیاسی کافی جهت همکاریهای اقتصادی بدلیل خلاء اعتماد کافی در بین کشورهای منطقه

2- مداخلات خارجی در این منطقه بویژه حضور نیروهای خارجی در این منطقه.

بنابراین برای حل مشکل محدودیت های همکاری، اول باید برای دو مساله فوق برنامه ریزی کنیم ."

عضو شورای عالی امنیت ملی کشورمان اضافه کرد: در زمینه مساله اول ، حرف زدن و اعلام مواضع کافی نیست بلکه در زمینه هر یک از نگرانی ها باید طراحی و برنامه ریزی کنیم. مثلا در زمینه مسئله هسته ای اگر نگرانی در منطقه وجود دارد باید با طراحی یک چارچوب برای رفع نگرانی اقدام کنیم. به عنوان نمونه در مرحله اول باید نظارت داوطلبانه وغیرمداخله جویانه کشورها نسبت به یکدیگر اقدام کرد و در مرحله دوم نسبت به همکاری با یکدیگر در زمینه فناوری هسته ای و در نهایت با ایجاد یک کنسرسیوم برای غنی سازی منطقه ای جهت تهیه سوخت هسته ای مورد نیاز اقدام گردد.

در زمینه دوم یعنی خروج نیروهای خارجی و جلوگیری از مداخلات آنها نیز باید برنامه ریزی کنیم . مثلا در جهت یک سیستم امنیت دسته جمعی در منطقه و در نهایت ایجاد سازمان امنیت و همکاری منطقه خلیج فارس اقدام کنیم. تا زمینه و توجیهی برای حضور و مداخلات آنها باقی نماند.

دکتر روحانی طرح 10 ماده ای خود در این زمینه را به حضار ارائه داد.



درادامه این نشست المحمودوزیر مشاور در امور خارجه قطر نیز اعلام کرد که ما حق همه کشورهای منطقه شامل ایران را برای برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای را به رسمیت می شناسیم.



وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد : تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران کمکی به بهبود اوضاع منطقه نمی کند.



دیوید اوئن وزیر خارجه سابق انگلیس بعنوان سومین سخنران این اجلاس در دوحه اظهارداشت : ما امیدواریم یک دیالوگ جدی با ایران برای حل مسئله هسته ای برقرار شود. وی درادامه گفت : وقتی وزیر خارجه بودم خیلی تلاش کردم که از هسته ای شدن پاکستان جلوگیری کنم اما آنها به بمب دسترسی پیدا کردند و بمب هسته ای آزمایش کردند.



این مقام انگلیس تاکید نمود که برای حل مساله ایران باید یک دیالوگ و مذاکره توسط 1+5 با ایران برقرار شود که مداخله در مورد حق ایران برای بهره مندی از تکنولوژی هسته ای نباشد بلکه صرفا در مورد اعتماد سازی عدم ساخت سلاح هسته ای باشد. در شرایط فعلی ایران نقش بسیار کلیدی و تعیین کننده در حل مساله عراق دارد . آمریکا و انگلیس باید برای اثبات و امنیت عراق با ایران کار کنند .



عبدالله جناحی معاون شورای بازرگانی اعراب نیز در سخنانی کوتاهی در این نشست تاکید کرد: علیرغم جنگ ایران و عراق و مسئله جزایر، روابط اقتصادی منطقه با ایران فعال بوده است و امروز بیشترین ویلاها و آپارتمانهای دبی را ایرانیها می خرند.

دکتر جواد لاریجانی نیز در این نشست اقتصادی در سخنانی اظهارداشت که قدرت و توسعه ایران ، تهدیدی علیه کشورهای منطقه نیست، بلکه سرمایه مهمی برای کشورهای منطقه است.



وی تاکید نمود: وقتی گفته می شود که منطقه خلیج فارس برای مسئله نفت و انرژی منطقه حیاتی و مهم است این تحقیر منطقه است . تهران و تاریخ مردم این منطقه مهمتر از نفت است. ایران آماده است که بر اساس قوانین جهانی تکنولوژی هسته ای را با کشور های همسایه خود به مشارکت بگذارد.



لاریجانی در خصوص تحولات هسته ای کشورمان در شرایط فعلی عنوان نمود: اسرائیل عضو معاهدات هسته ای نیست و سلاح های هسته ای را ساخته است و از حمایت غرب هم برخوردار است اما برای ایران حتی حق تکنولوژی صلح آمیز را هم قبول ندارند.



وی همچنین تصریح کرد: اکنون تصورات غلطی که وجود دارد باید زدوده شود. شورای همکاریهای خلیج فارس (GCC) به خاطر تهدید انقلاب اسلامی بوجود نیامد بلکه یک نیاز برای منطقه است و باید شامل کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس شود.



لاریجانی در تشریح وضعیت برنامه هسته ای ایران اعلام نمود که این برنامه دارای سه بعد است : یک بعد علمی و آکادمیک دارد. دوم اینکه در چارچوب معاهدNPTاست و سوم مسئله اعتماد سازی است. برای اعتماد سازی باید اعتماد سازی دوطرفه و متقابل باشد و برای دو طرف راست آزمایی باشد.

دکتر روحانی نیز در بخش دیگری از این نشست اعلام نمود که ایران حامی بزرگ مردم منطقه بوده است . ایران به مردم افغانستان برای نجات از سلطه شوروی کمک کرد. ایران برای نجات ملت عراق از دیکتا توری صدام نقش کلیدی داشت و اولین کشوری بود که دولت مردمی و جدید عراق را مورد حمایت قرار داد. ایران با تجاوز اسرائیل به لبنان مخالفت کرده است وتهران با ادامه اشغال منطقه توسط کشورهای خارجی مخالف است.

وزیر مشاور خارجه قطر نیز با تایید دیدگاه شکل گیری شورای همکاری خلیج فارسیبراساس ضرورت های زمان اعلام کرد که این شورا علیه ایران تشکیل نشده است.



وی همچنین تاکید نمود کهGCC از پیشنهاد دکتر روحانی برای همکاریهای منطقه ای و ترتیبات منطقه ای حمایت می کند و قطر در هیچ تهدید یا حمله نظامی علیه ایران شرکت نخواهد کرد.

این مقام قطری تصریح نمود که پیشنهادات اروپا به ایران در مورد ترتیبات امنیتی در منطقه بدون مشورت و اطلاع GCC بوده است و این روند مغایر نظر دکتر روحانی است ، زیرا ایشان معتقد است که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه باشد و قطر برای این مهم آماده است.

المحمود همچنین گفت که اعلام ایران در مورد اینکه قصد سلاح هسته ای را ندارد باید عامل اصلی حل و فصل مسئله هسته ای ایران باشد وشورای همکاری خلیج فارس رفتار دوگانه غرب را نمی پذیرد . رفتار غرب در مورد اسرائیل و سلاحهای هسته ای اسرائیل کاملا با رفتار در مورد ایران تبعیض آمیز است و حاکی از یک رفتار دوگانه است.

در بخش دیگری از این نشست نخصصی دیوید اوئن اعلام کرد که کشورهای دارنده سلاح هسته ای آمادگی ندارند که سلاحهای هسته ای خود را کنار بگذارند . این موجب انتقاد به کشورهای دارنده سلاح هسته ای است که انتقاد بحق و بجایی است. وی اشاره کرد که اسرائیل سلاح هسته ای را با کار مخفی و پنهان بدست آورد و باید صادقانه پذیرفت که اسرائیل به سلاح هسته ای دسترسی پیدا کرده است.

وزیر خارجه اسبق انگلیس اعلام داشت : اگر من ایرانی بودم و می دیدم که صدام و دیگران دنبال سلاح هسته ای هستند ، حتی من هم دنبال سلاح هسته ای می رفتم . باید به طور سازنده در مورد عراق و لبنان و هسته ای مذاکره و همکاری کرد . ما اشتباهات زیادی در عراق داشته ایم . اما امروز باید همه به فکر ثبات و امنیت عراق باشند . ما به کمک ایران و سوریه نیاز داریم . صدام حسین برای منطقه مضر بود.

دکتر محمد جواد لاریجانی هم در بخش دیگری از ارائه دیدگاهایش اظهار داشت : شیوه ای که غربیها با مسائل عراق و افغانستان برخورد می کنند ، فاجعه است و ممکن است وضعیت افغانستان در آنده نزدیکتر بدتر از عراق شود.



وی اعلام کرد که من خودم در عراق بدنیا آمده ام و 11 سال آنجا زندگی کرده و بزرگ شده ام و تفاوتی بین ملتهای ایران و عراق نیست. کشورهای خلیج فارس می توانند بهتر از اتحادیه اروپا ، یک اتحادیه موفق برای همکاری تشکیل دهند . اعتماد سازی را باید مرحله به مرحله انجام داد. ایران بهترین منطقه برای سرمایه گذاری اعراب است.

عبدالله جناحی در دورپایانی اظهاراتش تصریح نمود: نفوذ قدرتهای بزرگ مثل ایران و عربستان و مصر در منطقه مثبت است همانطور که قدرتهای بزرگ اروپا مثل آلمان و انگلیس و فرانسه در اروپا نفوذ اصلی را دارند.



وی تایید کرد : پیشنهاد دکتر روحانی برای ایجاد سازمان همکاریهای منطقه ای خلیج فارس و اعتماد سازی بین کشورهای منطقه بسیار ارزشمند است. البته نگرانی های اعراب از ایران نیز باید در همین چارچوب رفع شود.

دکتر محمد جواد لاریجانی نیز در زمینه دغدغه های ایران در شرایط فعلی اظهارداشت: مساله هسته ای مساله اول ایران نیست شاید مساله دهم ایران باشد اما وقتی مساله حق ایران مطرح می شود و اینکه دیگران می خواهند ایران را محروم کنند ، این مساله مساله اول ایران می شود تا از حق خود دفاع کند.

وی درباره موضوع مورد اختلاف ایران وامارات اعلام کرد : در مورد ابوموسی یک پروتکل وجود دارد بین ایران وامارات که ایران به آن احترام می گذارد . اماراتی ها هم می توانند بیایند و در جزیره ابوموسی سرمایه گذاری کنند .



به گزارش «مهر» دکتر روحانی در پایان پیشنهاد ده ماده ای خود را به این شرح مطرح کرد:

1- ایجاد سازمان امنیت و همکاری های خلیج فارس "شامل 6 کشور G.C.C به اضافه ایران و عراق بر اساس بند 8 قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل

2- ساماندهی ترتیبات امنیتی مشترک در قالب سیستم امنیت دسته جمعی در زمینه مبارزه با تروریسم، افراط گرایی ، فرقه گرایی ، جنایات سازمان یافته ، قاچاق مواد مخدر و دیگر نگرانی های امنیتی مشترک

3- برداشتن تدریجی انواع محدودیت ها در مورد همکاری های سیاسی، امنیتی ، اقتصادی و فرهنگی به عنوان هدف نهایی

4- گسترش و توسعه همکاری های تجاری با توجه به ظرفیت های موجود مبادلاتی و انجام سرمایه گذاری های مشترک در طرح های اقتصادی جهت دستیابی به تجارت آزاد بین کشورهای منطقه

5- پیش بینی طرحی برای تضمین امنیت تولید و صدور انرژی منطقه به منظور تامین منافع کشورهای منطقه و پایداری و ثبات انرژی مورد نیاز جهانی

6- اعتماد سازی بین کشورهای منطقه در زمینه مسال هسته ای از جمله نظارت (Monitoring) ، راستی آزمایی (Verification) از برنامه های هسته ای یکدیگر در چارچوب ترتیباتی داوطلبانه و غیر مداخله جویانه (Non Intrusive).

7-ایجاد یک کنسرسیوم مشترک غنی سازی بین کشورهای منطقه جهت تامین سوخت و سایر موارد صلح آمیز هسته ای تحت نظارت آژانس

8- همکاری های جدی کشورهای منطقه در جهت تحقق خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی

9- پایان بخشیدن به روند مسابقه تسلیحاتی در منطقه برای تامین منابع لازم در جهت توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر

10- خروج نیروهای نظامی خارجی از منطقه و تامین امنیت کامل منطقه توسط کشورهای منطقه