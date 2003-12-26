ژاپني ها طرح مديريت بحران تهران را تهيه مي كنند

دكتر حمزه شكيب در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود: گروه همكاري هاي بين المللي ژاپن ( JICA ) با توجه به سابقه و تجربه مناسبي كه در مقوله زلزله دارد طي مذاكرات و قراردادهايي با شهرداري تهران از سال 80 مشغول فعاليت براي شناسايي نقاط ضعف و قوت شهر تهران و ميزان آسيب پذيري آن در برابر زلزله است .

وي ادامه داد: هم اكنون مدت دو سال است كه تحقيقات اين گروه در مناطق و محلات مختلف تهران ادامه دارد ، فاز دوم اين پروژه تحقيقاتي آنان به منظور بررسي راه حلهاي مديريت بحران به پايان رسيده است و به زودي فاز سوم اين پروژه شامل تجزيه و تحليل داده ها و پردازش آنها به منظور رسيدن به راهكارهاي مناسب براي اقدامات پيشگيرانه ، حين زلزله و پس از آن انجام مي شود .

عضو كميسيون فني ، معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران افزود: فاز سوم اين پروژه 7 ماه ديگر به پايان مي رسد و اعضاي اين گروه پس از مطالعات ميداني در مناطق شمالي و جنوبي تهران راهكارهاي اصولي و عملي را براي مقابله با زلزله در تهران ارائه مي كنند.

وي گفت : يكي از مسائل مهم و قابل توجه براي مقابله با زلزله، مقاوم سازي ساختمانهاست و با توجه به قديمي و فرسوده بودن حدود 50 درصد ساختمانهاي تهران متاسفانه به شدت ازاين نظر آسيب پذير هستيم ، نكته ديگر گذر لوله ها و تاسيسات زيرزميني مانند لوله هاي آب ،فاضلاب ، گاز و مخابرات است كه بايد باهمكاري ارگانهاي مسئول براي جلوگيري از آسيب اين تاسيسات هنگام وقوع زلزله برنامه ريزي شود .

وي ادامه داد: گروه ژاپني" جايكا " براساس مطالعات خود براي هر نوع زلزله يك سناريوي برخورد طراحي مي كند و پس از آن پيشنهادهاي عملياتي خود رابراي مقابله با زلزله به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ديگر ارائه مي دهد.

دكتر شكيب اضافه كرد: علت بكارگيري اين گروه ژاپني براي بررسي، تحقيق و ارائه راهكار براي مقابله با زلزله در تهران ، تجربه كافي اين گروه در اين زمينه است ضمن اين كه فعاليت اين گروه در تهران به پيشنهاد خود آنها بوده و هزينه اي براي شهرداري ندارد و در واقع گروه ژاپني "جايكا" يك گروه تحقيقاتي عام المنفعه است .