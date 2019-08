ساخت نخستین الکتروموتور ضد انفجار ایرانی توسط موتوژن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کارخانه موتوژن که در تبریز فعالیت دارد یکی از شرکت‌های معتبر ایرانی به شمار می‌رود که در سال های اخیر با توجه به محدودیت های واردات و توجه ویژه به تولید داخلی، رشدی دو چندان داشته است. توجه بیشتر به این گونه صنایع زود بازده و با ارزش در کشور میتواند به رشد چند برابر آنها کمک شایانی داشته باشد. صادرات موتوژن یکی از راه های توسعه و رونق بازار صنعتی در کشور های همسایه به ویژه افغانستان و عراق به شمار می رود.

برند معروف و معتبر موتوژن تبریز یکی از خوش نام ترین برند های الکتروموتور ایرانی به شمار می رود. این شرکت با بیش از ۳۵ سال سابقه تولید انواع الکتروموتور، امروزه گستره وسیعی از الکتروموتور تک فاز و الکتروموتور سه فاز را تولید می کند. در اصلاح عموم دینام موتوژن با نام های موتور ژن، الکتروموتورژن، موتو ژن تبریز و ژن شناخته می شود. اخیراً شرکت موتوژن اقدام به تولید الکتروموتور ضد انفجار ایرانی کرده است. الکتروموتور ضد انفجار برای تولید پیچیدگی های خاصی دارد و شرکت های خارجی معتبر اقدام به تولید آن کرده اند.

در مناطقی که گازهای اشتعال زا و خطرناک وجود دارد، استفاده از الکتروموتور معمولی به دلیل ایجاد جرقه در زمان کارکرد یا ایجاد گرمای بیش از حد در پوسته، احتمال انفجار وجود دارد. لذا در این مناطق نیاز به استفاده از الکتروموتور ضد انفجار یا ضد جرقه است. الکتروموتور ضد انفجار شناسه های ویژه ای دارند که معمولا استفاده از این الکتروموتور را در مناطق و نواحی خطرناک ممکن خواهد ساخت. با اطمینان حاصل کردن در این زمینه ها می توان از آنها بدون هیچ نگرانی در مناطق خطرناک نیز استفاده کرد.

بیشتر بدانیم: الکتروموتور ضد انفجار چیست؟

تاریخچه الکتروموتور موتوژن

این شرکت در سال ۱۳۵۲ با نام گلد الکتریک پا به عرصه صنعت گذاشت و در سال ۱۳۵۴ نام آن به موتوژن تغییر پیدا کرد. در طول این سال ها بیش از دو میلیون از انواع الکتروموتور تولید کرده و به بازارهای ایران، اروپا، آسیا و آفریقا فرستاده است. قسمت عمده از سهام موتورژن متعلق به شرکت سرمایه گذاری غدیر، بانک تجارت، شرکت نورد آرین و گروه مالی پارسیان است.

محصولات شرکت الکتروموتور موتوژن تبریز عبارتند از: الکتروموتور سه فاز آلومینیومی، الکتروموتور سه فاز چدنی، الکتروموتور تک فاز دو خازنه، الکتروموتور تک فاز خازن دائم، الکتروموتور مشعل گازی و گازوئیلی، الکتروپمپ آب کولری، الکتروموتور کولری و الکتروپمپ صنعتی است که در سایت کالا صنعتی میتوانید مشاوره، انتخاب و خرید کنید.

یکی از مزایای سایت کالا صنعتی داشتن نماد اعتماد، داشتن دیتاشیت های با کیفیت از محصولات موتوژن و بسیار مزایای مشاوره ای دیگر است. لازم به ذکر است که با توجه به توان بالای شرکت موتوژن تبریز برای تولید الکتروموتور، انواع سفارشات خاص نیز توسط این شرکت تولید می شود. برای درج سفارش خاص کلیک نمایید. موتوژن با تولید الکتروموتور گارانتی دار و ضمانت دار امروزه یکی از پر طرفدار ترین انواع الکتروموتور ایرانی به شمار می رود.

دسته بندی الکتروموتور ضد انفجار

محصولات این بخش شامل: الکتروموتور ضد انفجار یا ضد جرقه یا ضد حریق، T۴ , T۳ T۳ , EX T۴، آلمانی، ایتالیایی، چینی و اروپایی، الکتروموتور ضد انفجار فلنچ دار، ضد انفجار پایه دار، ضد انفجار خاص، ضد انفجار با ولتاژ کم، ضد انفجار با ولتاژ زیاد، ضد انفجار جدید، الکتروموتور برای محیط خطرناک، الکتروموتور EEX، الکتروموتور برای معدن گاز و معادن زیرزمینی می باشد.

دسته بندی الکتروموتور ضد انفجار شامل دو دسته محافظ در برابر گازها و بخار مایعات و محافظ در برابر گرد و غبار می باشند. این دسته بندی الکتروموتور ضد انفجار که با نام کلاس نیز خوانده می‌شوند شامل: کلاس I که شامل : گازها بخارات و مایعات Gases, vapors, and liquids متشکل از گروه‌های A: استیلن Gases, vapors, and liquids، گروه B: هیدورژن و مشابه آن. Hydrogen, etc، گروه C : اتر و نظائر آن Ether, etc و گروه D : هیدروکربن ها، سوخت ها و حلال ها و نظائر آن Hydrocarbons, fuels, solvents, etc می باشد. کلاس II : گرد و غبارها، که متشکل ازاین سه گروه است: گروه E : غبار فلزات (هادی و منفجر کننده)، گروه F : غبار کربن (که بهضی از آنها هادی و تمام آنها قابل انفجارند) و گروه G که شامل : آرد، نشاسته، حبوبات، پلاستیک های قابل احتراق یا غبارات شیمیایی (دارای قابلیت انفجار)، است.

بهترین برندهای الکتروموتور ضد انفجار در ایران

شرکت های زیادی به ایران الکترموتور ضد انفجار را صادر میکنند که از آن جمله میتوان به الکتروموتور ضد انفجار زیمنس، CEMP، WEG و کوئل چین اشاره کرد. در این بین الکتروموتور ضد جرقه WEG و زیمنس بیشترین طرفدار را دارد و به لحاظ استاندارد های جهانی الکتروموتور CEMP دارای بیشترین تاییدیه است. از الکتروموتور ضد انفجار در پتروشیمی‌ها و صنایع از این قبیل بیشتر استفاده می شود.

شرکت الکتروموتور WEG با سابقه طولانی در زمینه تولید الکتروموتور ضد انفجار یکی از معتبر ترین برند ها در این زمینه است. از جمله مزیت های الکتروموتور ضد انفجار WEG میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- طراحی ایرودینامیک فن

۲- کاهش میزان نویز در فن و سایر قسمت ها

۳- انتقال بهتر جریان هوا از بدنه

۴- تقویت توپی فن

۵- فن با سختی بالاتر

۶- افزایش قدرت مکانیکی

۷- قابلیت حمل آسان

نوع طراحی الکتروموتور ضد انفجار در محیط بسته چگونه است؟

در ارتباط با الکتروموتور هایی که برای استفاده در محیط های بسته و مستعد برای آتش سوزی و انفجار مناسب هستند، ملاحظات و شرایط خاصی مشخص شده که باید آنها را رعایت کرد مثلا اگر در محیط بسته مورد نظر بخارها و گازهای قابل اشتعال وجود داشته باشند باید از تولید جرقه خودداری کرد. موتور ضد انفجار با توجه به میزان کارایی و توانایی خود معمولا در مقابل خوردگی، گرم شدن بیش از حد مجاز و محدوده درجه حرارت مقاومت می کنند. نوع ساخت و طراحی اتصالات الکتروموتور ضد انفجار و فلنج های آنها به گونه است که در برابر نفوذ شعله دارای پایداری مناسبی باشند. هم چنین این اتصالات دارای محفظه ای هستند که در زمان رخداد جرقه، گازهایی که در اثر جرقه تولید شده اند رها و به اندازه ای که احتمال انفجار مجدد نباشد، سرد می شوند.

به نقل از ویرلن، استفاده از الکتروموتور ضد انفجار یا الکتروموتور ضد جرقه با پوسته باز در محیط های مخاطره آمیز مثل معادن گاز و محیط های دارای گاز اشتعال زا مناسب نیست و باید در این گونه محیط ها از الکتروموتور ضد انفجار با پوسته محافظت شده استفاده کرد. علت ترجیح استفاده از الکتروموتور ضد انفجار با پوسته محصور شده این است که آنها از انتقال گازهای درون موتور به فضای بیرون و اطراف موتور جلوگیری می کنند ولی گاز ها را به طور کامل نشت بندی نمی کنند.

الکتروموتور ضد انفجار شامل سه ناحیه به نام های ناحیه گاز، ناحیه برافروختگی و ناحیه احتراق هستند.

در ناحیه برافروختگی الکتروموتور ضد انفجار گازهای قابل اشتعال و بخارها تحت تاثیر دمای احتراق به هیدروژن و کربن تجزیه می شوند. از این ناحیه نوری تابیده می شود که ارزش چندانی ندارد اما توزیع بر افروختگی کربن شکافته شده ماده قابل احتراق فسیلی به شکل نسبتا یکنواختی است.

ناحیه احتراق به این صورت است که الکتروموتور ضد انفجار در ناحیه مرز بیرونی خود با اکسیژن واکنش داده و واکنش شیمایی انجام شده که با تولید انرژی همراه بوده و گرمازا می باشد، به دمای احتراق می‌رسد. دمای احتراق بر روی ناحیه برافروختگی الکتروموتور ضد انفجار تاثیر می گذارد و باعث تجزیه مواد قابل اشتعال می شود. ناحیه احتراق فضای کوچکی است که به صورت یک پوشش نازک است و دور شعله فرا می‌گیرد و البته داغ ترین بخش شعله است.

احتراق در سرعت های مختلفی رخ می دهد که این بستگی به ناحیه مورد حریق قرار گرفته دارد. معمولا احتراق حالت یکنواختی دارد که در آن سرعت احتراق کم است اما سرعت احتراق زمانی زیادتر می شود که نسبت مقداری بین ماده قابل اشتعال و اکسیژن در محدوده اشتعال قرار گیرد.

