به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه خبر اعلام کرد با توجه به اهمیت اطلاع‌رسانی و تاکید مدیر شبکه خبر مبنی بر ارائه خبرها، با سه محور صحت، سرعت و دقت از رویدادهای داخلی و خارجی در فضای مسموم رسانه‌های غربی، راه‌اندازی اخبار به زبان‌های انگلیسی و عربی در دستور کار سایت شبکه قرار گرفت.

پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر به نشانی www.irinn.ir در 24 مردادماه سال 85 به صورت آزمایشی افتتاح شد و پس از سه ماه فعالیت خود را به طور رسمی شروع کرد و هم اکنون در حال بهره‌برداری است.

ـ "حریم و حرمت" کاری از گروه اجتماعی شبکه خبر به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کریمی در 26 قسمت 10 دقیقه‌ای از این شبکه پخش می‌شود. این برنامه به طور غیرمستقیم به مسئله حجاب و پیامدهای مثبت آن در جوامع علمی و اسلامی می‌پردازد.