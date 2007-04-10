  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۹:۲۷

سایت شبکه خبر سه‌زبانه شد

سایت شبکه خبر به زودی خبرها و مطالب خود را به زبان انگلیسی و عربی هم منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه خبر اعلام کرد با توجه به اهمیت اطلاع‌رسانی و تاکید مدیر شبکه خبر مبنی بر ارائه خبرها، با سه محور صحت، سرعت و دقت از رویدادهای داخلی و خارجی در فضای مسموم رسانه‌های غربی، راه‌اندازی اخبار به زبان‌های انگلیسی و عربی در دستور کار سایت شبکه قرار گرفت.

پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر به نشانی www.irinn.ir در 24 مردادماه سال 85 به صورت آزمایشی افتتاح شد و پس از سه ماه فعالیت خود را به طور رسمی شروع کرد و هم اکنون در حال بهره‌برداری است.

ـ "حریم و حرمت" کاری از گروه اجتماعی شبکه خبر به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کریمی در 26 قسمت 10 دقیقه‌ای از این شبکه پخش می‌شود. این برنامه به طور غیرمستقیم به مسئله حجاب و پیامدهای مثبت آن در جوامع علمی و اسلامی می‌پردازد.

کد مطلب 468528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها