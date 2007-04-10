رفع گرفتاری های امت اسلام فقط درسایه انسجام و وحدت امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد رییس جمهور عصر امروز سه شنبه در دیدار "اکمل الدین احسان اوغلو" دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی، با بیان اینکه اعتقاد به اسلام و اجرای احکام اسلامی موجب صلاح و تعالی امت اسلامی و همه بشریت می شود، تنها راه نجات بشریت و رفع مشکلات جهانی را پیروی از آیین پیامبران الهی دانست .



وی با بیان اینکه با همدلی و برادری میان آحاد امت اسلامی ، طرح ها و توطئه های دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان با شکست مواجه می شود، تصریح کرد: امروز خود باوری، بیداری اسلامی و بازیابی هویت مسلمانان به همراه شکل گیری اراده ای قوی میان جوانان و اندیشمندان مسلمان برای پیشرفت ، بزرگترین سرمایه و بهترین فرصت برای مقابله با دشمنان اسلام و خنثی کننده توطئه های آنهاست.



احمدی نژاد با بیان اینکه فشار ها و تهدید های دشمنان علیه امت اسلامی در سال های اخیر گسترده و پیچیده تر شده است؛اهانت به ساحت پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) را نشان دهنده عمق کینه آنها به پیامبراسلام(ص)، اندیشه اسلامی و امت اسلامی بیان کرد و گفت: قدرت های فاسد فشارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به جامعه اسلامی را مضاعف کرده اند زیرا نمی خواهند امت اسلامی مقتدر و متحد باشد.



رییس جمهور با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه سازمان کنفرانس اسلامی در شرایط امروز جهان؛ وحدت و اقتدار امت اسلامی را به نفع صلح جهانی دانست و گفت: کشورهای اسلامی می توانند با ابتکارات عملی در جهت تحقق آرمان های اسلامی و وحدت امت اسلام گام بردارند و دولت و ملت ایران نیز همواره از همه تلاش های سازنده سازمان کنفرانس اسلامی در جهت تقویت وحدت و انسجام حمایت می کند.



وی منطق اسلامی را پاسخگوی همه نیازهای بشریت دانست و با بیان اینکه برخی قدرت های غربی علاقه مند به ارتباط میان مسلمانان و پیروان سایر ادیان و مذاهب نیستند خاطر نشان کرد: علما و دانشمندان اسلامی باید ضمن ارتباط با دانشمندان و علما و مردم کشورهای غربی، اندیشه های اسلامی را به جوامع مختلف منتقل کنند.



احمدی نژاد با بیان اینکه اشغالگران می خواهند با ایجاد تفرقه میان ملت عراق به حضور نامشروع خود در این کشور مهم اسلامی ادامه دهند، گفت: عراق متحد ، یکپارچه و مردمی به نفع همه ملت های منطقه و تلاش برای تقویت وحدت داخلی ملت عراق ارزشمند است .



رئیس جمهور تاکید کرد: نخستین گام در حل مساله فلسطین نیز وحدت و انسجام گروه های فلسطینی و سپس بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود و برگزاری همه پرسی آزاد به عنوان بهترین و انسانی ترین راه حل است.



دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نیز در این دیدار ضمن ارایه گزارشی از اقدامات و برنامه های این سازمان در راستای حفظ وحدت و انسجام کشورهای اسلامی از جمله تدوین پیش نویس منشور جدید سازمان کنفرانس اسلامی و ایجاد صندوق فقرزدایی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره نقشی فعال و موثر درقبال مسایل جهان اسلام ایفا کرده و سازمان کنفرانس اسلامی به طور مستمر از حمایت ها و تجربیات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در راستای همبستگی اسلامی بهره مند بوده است.



"اکمل الدین احسان اوغلو" با بیان اینکه سازمان کنفرانس اسلامی همواره از حقوق مشروع دولت و ملت ایران در بهره مندی از فناوری صلح آمیز هسته ای حمایت می کند گفت: سازمان کنفرانس اسلامی خواستار خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای بویژه خلع سلاح رژیم صهیونیستی است.



دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی همچنین با اشاره به مخالفت این سازمان با هرگونه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اعمال تحریم در مقابل حرکت ملت مصمم ایران نمی تواند مانعی ایجاد کند.

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