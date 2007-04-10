به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله صافی گلپایگانی روز سه‌شنبه در دیدار ناظمی، رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور با تأکید بر نقش مهم استاندارد در شکوفایی اقتصاد کشور تصریح کرد: افزایش صادرات کالا‌ها از ایران به خارج از کشور در گرو نظارت دقیق مؤسسه استاندارد است.



وی با بیان این‌که در اسلام عدم رعایت استاندارد به معنای غش عنوان شده است افزود: باید کیفیت کالاها مطابق با تقاضای مشتری باشد در غیر این صورت می‌توان معامله انجام شده را بر هم زد.



آیت‌الله صافی گلپایگانی تصریح کرد: باید به وسیله استاندارد زمینه‌های تولید کالا‌های با کیفیت در ایران را فراهم کرد تا کشور‌های خارجی خواهان اجناس ایرانی باشند.



وی بر لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از کالا‌های استاندارد تأکید کرد و خاطر‌نشان ساخت باید فواید استفاده از کالا‌های استاندارد به مردم تفهیم شود تا مردم بدانند که هر کالایی که مورد تأیید مؤسسه استاندارد است از نوع بهترین کالا‌های موجود در جامعه است و بدون دغدغه آنها را استفاده کنند.



این مرجع تقلید تأکید کرد: هر قدر استفاده از کالا‌های استاندارد در جامعه رعایت شود به همان نسبت تولیدات و اقتصاد کشور شکوفاتر می‌شود.

