الامارات در غیاب عنایتی مقابل الاهلی مغلوب شد / الجزیره به رده سوم صعود کرد

به گزارش خبرنگارمهر، در دومین روز ازهفته شانزدهم رقابت های لیگ دسته اول باشگاههای امارات، تیم الامارات در زمین الاهلی با نتیجه 2 بر صفر مغلوب شد .

در این دیدارکه الامارات رضا عنایتی کاپیتان خود را به علت مصدومیت در اختیار نداشت، این تیم با گل های محمد قاسم در دقیقه 46 و بدریاقوت دردقیقه 48 نتیجه مسابقه را به میزبان خود واگذار کرد تا با 13 امتیاز در رده یازدهم جدول رده بندی قراربگیرد و خطرسقوط به دسته پائین را بیشتر احساس کند.

در دیگر مسابقه امروزهم الفجیره برابرمیهمان خود الجزیره با نتیجه یک برصفرمغلوب شد تا الجزیره با یک پله صعود به رده سوم جدول رده بندی جای بگیرد .

در آخرین مسابقه امشب هم دو تیم دبی و النصر برابرهمدیگر صف آرایی کرده اند.