معاینه آثار شکنجه های جلال شرفی با حضور نماینده صلیب سرخ

رئیس نمایندگی صلیب سرخ در تهران بعد از ظهر امروز با عیادت از جلال شرفی در بیمارستانی در تهران آثار سوراخ های وارده از طریق مته های شکنجه گران در پا ، شکستگی بینی و گردن و آسیب های عمیق بر پشت ، خونریزی دستگاه گوارش و پارگی گوش وی را از نزدیک مشاهده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال شرفی دبیر دوم سفارت ایران در بغداد که توسط نیروهای آمریکایی در عراق ربوده شده و مدتی در اسارت آنان بود بعد از ظهر امروز در یکی از بیمارستانهای تهران با حضور پیتر جو اشتوکر رئیس نمایندگی صلیب سرخ وشیخ محمد مجید سفیر درعراق در تهران مورد معاینه قرار گرفت .



درگزارش پزشک معالج آثار سوراخ های وارده از طریق مته های شکنجه گران در پای شرفی همچنین شکستگی بینی و گردن و آسیب های عمیق بر پشت ، خونریزی دستگاه گوارش و پارگی گوش وی به وضوح قابل رویت بوده و این موارد مورد معاینه مجدد نماینه صلیب سرخ قرار گرفت .



شرفی در حالیکه بر تخت بیمارستان دوره نقاهت خود را می گذراند در توضیح برای نماینده صلیب سرخ اظهار داشت : طی 15 روز اول دستگیری ، شکنجه های هولناکی بویژه با سوراخ کردن پای وی از سوی شکنجه گران صورت پذیزفته است .