۲۷ صدم مالیات ارزش افزوده به حوزه ورزش و جوانان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد جوانان خراسان شمالی، اظهارکرد: در حوزه ورزش و جوانان و سمن ها اتفاقات قبال توجهی رخ داده به طوری که ۲۷ صدم مالیات ارزش افزوده به حوزه ورزش و جوانان اختصاص یافته است.

قربانی افزود: این میزان مالیات ارزش افزوده، بالغ بر دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

تخصیص ۸۳ درصدی اعتبارات ورزش و جوانان

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی که بر جامعه حاکم است و همچنین حساسیت و اهمیت حوزه ورزش و جوانان، ۸۳ درصد اعتبارات این حوزه تخصیص یافته است.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه سملقان و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سازمان های مردم نهاد حلقه واسط بین مردم و دولت هستند که نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

قربانی گفت: سمن ها به دلیل اینکه به دور از مسائل سیاسی و با مشارکت و کمک های مردمی فعالیت می کنند، پا برجا مانده اند.

وی ادامه داد: چنانچه بخواهیم کشور توسعه یابد، ضرورت دارد از سازمان های مردم نهاد حمایت و در تمام زمینه ها به آنان کمک کرد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه سملقان و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رسانه های ملی باید از سمن ها در برنامه های خود دعوت کنند تا مردم آموزش ببیند چراکه آموزش این افراد می تواند زیر بنای توسعه باشد.

خراسان شمالی تخصیص ۱۰۰ درصدی در زمینه اعطای تسهیلات داشته

مدیرکل دفتر طرح های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان نیز در ادامه این جلسه گفت: خراسان شمالی در زمینه تخصیص تسهیلات دومین استانی بوده که تخصیص ۱۰۰ درصدی داشته است.

امیر حسین آل اسحاق اظهار کرد: در حوزه ورزش و جوانان اعتبارات زیادی وجود ندارد اما همین اعتبارات کم نیز به خوبی در استان ها تخصیص می یابد.

آل اسحاق ادامه داد:۹۰ درصد طرح هایی که به این اداره کل ارجاع داده می شود توسط استان ها کارشناسی می شود.

وی عنوان کرد: توانمند سازی سازمان های مردم نهاد ضرورت دارد، بنابراین باید بیشتر به این حوزه توجه شود.