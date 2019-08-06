به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌ چهار جلدی «اسلام ایرانی» حاصل بیش از بیست سال پژوهش هانری کربن درباره‌ ابعاد معنوی و فلسفی اسلام است؛ اسلام آن‌گونه که بر ذهن و ضمیر ایرانی پدیدار شده است. این اثر نه فقط دستاورد تتبعات و تأملات عالمانه در متون، بلکه رهاورد تجربه‌ ژرف نویسنده از عوالم معنوی ایرانیان و ارتباط وجودی کم‌نظیری است که با آن عوالم برقرار کرده‌اند.

جلد اول این مجموعه که به بررسی معنویت تشیع دوازده امامی اختصاص دارد. در جلد دوم عمدتا در پی تبیین حکمت اشراق سهروردی و طرح وی در زمینه ی احیای حکمت پارسیان باستان و به علاوه تلاقی شاخه های اصیل شجره ی حکمت نبوی در سهروردی و دیگر حکیمان اشراقی (افلاطونیان سرزمین پارس) است.

جلد سوم کتاب «چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی» شامل دو دفتر است؛ دفتر نخست، عنوان «خاصان محبت» را دارد که کربن در آن به زندگی «روزبهان شیرازی» پرداخته و عرفان عاشقانه وی را بررسی کرده است. دفتر بعدی این مجلد، «تشیع و تصوف» نام دارد. در این دفتر کربن به سیر زندگی و افکار سیدحیدر آملی، ابن ترکه و علاءالدوله سمنانی پرداخته است که وجوه بارزی از اسلام ایرانی است که این دو به زودی منتشر می شوند.اهمیت جلد سوم این اثر در پرداختن به عشق از منظر عرفان اسلامی است. یکی از بحث های جذاب در فلسفه اسلامی عشق است که کربن در اثر خود به این مساله براساس آثار روزبهان شیرازی پرداخته و آن را بررسی می کند. این دیدگاه در فلسفه اسلام بسیار خاص و بدیع است و خود کربن هم نگاه جذابی به این دیدگاه داشته است.

بخش اول جلد چهارم، حاوی دو دفتر پنجم و ششم از دفترهای هفت گانه این مجموعه است. دفتر پنجم با عنوان مکتب اصفهان، اصیل ترین جریان حکمت شیعی را با محوریت میرداماد، ملاصدرا و قاضی سعید قمی بررسی کرده است. موضوع دفتر ششم مکتب شیخیه است. در این دفتر به زندگی و افکار شیخ احمد احسایی و جانشینان وی پرداخته شده است. مترجم نیز پیشگفتار مفصلی بر این مجلد نوشته است.

بخش اول جلد چهارم چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی شامل مکتب اصفهان، مکتب شیخیه، اثر هانری کربن با تحقیق و ترجمهٔ انشاءالله رحمتی به همت نشر سوفیا به تازگی در ۶۹۳ صفحه و به بهای ۹۸۰۰۰ تومان منتشر شده است.