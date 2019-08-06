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۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۹:۵۷

برای حضور در رقابت‌های جهانی؛

ترکیب تیم کشتی آزاد جوانان ایران مشخص شد

ترکیب تیم کشتی آزاد جوانان ایران مشخص شد

اسامی اعضای تیم کشتی آزاد جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۹ استونی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان روزهای ۲۱ تا ۲۳ مردادماه در شهر تالین کشور استونی برگزار می شود.

بر این اساس ترکیب تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته
۶۱ کیلوگرم: مهدی شیرازی
۶۵ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی
۷۰ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور
۷۴ کیلوگرم: محمد نخودی
۷۹ کیلوگرم: عبداله شیخ اعظمی
۸۶ کیلوگرم: سجاد حبیبی
۹۲ کیلوگرم: علیرضا عبداللهی
۹۷ کیلوگرم: عباس فروتن
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: احسان لشگری – اصغر بذری- مهدی برائتی- علی شکری پور- محمد رضایی
ماساژور: سجاد امیری
سرپرست: اسماعیل پلویی
مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد: محسن کاوه
داوران: بهنام شیرمحمدی- هژار عباسی- داود خوش منظر

کد مطلب 4685947

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