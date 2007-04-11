فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به تصویربرداری مجموعه "بوی گندم" همایون اسعدان برای شبکه سوم سیما، گفتگو با فرهاد قائمیان بازیگر مجموعه "به دنیا بگوئید بایستد" محمدرضا آهنج و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما پرداخته و در صفحه تئاتر گپی ترتیب داده با ستاره اسکندری بازیگر نمایش "عشقه" محمد رحمانیان، گفتگو با دکتر احمد کامیابی مسک و نگاهی به نمایشنامه "خداوندگار براون" اثر یوجین اونیل در ادامه آمده است.

گمانه زنی حضور فیلم های ایرانی در جشنواره کن، گزارش کوتاهی از مراسم سالگرد شهید آوینی، یادمان رسول ملاقلی پور در شبکه چهارم سیما، متهم کردن یک کمپانی موسیقی به کلاهبرداری از سوی کوین کاستنر و گپ روز با تهیه کننده "اخراجی ها" اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "سریال های نوروزی تلویزیون، صعود یا نزول؟" اختصاص داده و در صفحه تلویزیون به این ارزیابی پرداخته است. ادامه ورود سی دی های قاچاق "اخراجی ها" در سطح شهر، ارزیابی سینماگران از عملکرد تلویزیون در پخش فیلم های ایرانی و حرف های کارگردان فیلم "مهمان" به نقل از مهر در صفحه دوم آمده است.

صفحه چهارم نمایش 20 فیلم کوتاه ویدئویی خارجی در جشنواره کودک و نوجوان همدان و گپ روز با فردین خلعتبری آهنگساز "اتوبوس شب" را مورد توجه قرار داده و نقدی بر "خون بازی" و بخش اول مرور بر سینمای کودک و نوجوان به نقل از مهر در صفحه پنجم مورد توجه قرار گرفته است.

صفحات سینمای جهان امروز نامعلوم ماندن سرنوشت پروژه بازسازی فیلم "بانی لیک گم شده"، سینما در سالی که گذشت و سینمای جدید لهستان در ادامه راه گذشته را منعکس کرده است. حرف های رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران درباره نمایشگاه کتاب تهران در صفحه فرهنگ و هنر، اجرای نمایش سعدی افشار در فستیوال فصلی فرانسه در صفحه تئاتر، خبر تولید چند مجموعه و تله فیلم در صفحه تلویزیون و نهایتاً حضور پررنگ ایران در جشنواره کن 2007 در صفحه پایانی کار را تمام می کنند.

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر مطلبی دارد درباره دیوید فینچر، فیلمساز یاغی و در ادامه فیلم "زندگی دیگران" ساخته فون دونرزمارک را مورد تحلیل قرار داده است. در صفحه دوم مطلب "خنده دار بودن شعر گفتن!" و "اخراجی ها" از منظر بازیگری مورد توجه قرار گرفته است. آمادگی همدان برای برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان، نمایش عکس های به نمایش درنیامده از دفاع مقدس، واگذاری تهیه کنندگی مجموعه "در چشم باد" از طرف کاسه ساز و برگزاری جشن تئاتری ها از 8 تا 14 اردیبهشت ماه، اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "جام جم" در صفحه رسانه به تولید هفت انیمیشن تازه در موسسه فرهنگی هنری صبا، کلید خوردن مجدد مجموعه "در چشم باد" جوزانی و حضور موثر شبکه های سیما در روز ملی فناوری هسته ای پرداخته است. همراه با بازیگران فیلم "تیغه های افتخار" و دو نگاه به فیلم های "مهمان" سعید اسدی و "اخراجی ها" مسعود ده نمکی در صفحه سینما منعکس شده است. نشست خبری مجموعه "روزگار خوش حبیب آقا" مهدی مظلومی، هفت ساله شدن سیمای فرانسوی شبکه جهانی سحر و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.

"همشهری" در صفحه تئاتر با گروه تئاتری "و ناگهان" گفتگو کرده به بهانه نمایش "مش کاظم حلبی یا خیر نبینی سعیده". نقد فیلم در ایران از ابتدا تا به امروز در صفحه سینما و مطلبی درباره نسبت الهیات و فیلم در صفحه اندیشه منعکس شده است. حضور خسرو شکیبایی در فیلمی کودکانه، اظهار نظر نمایندگان مجلس درباره 18 قطعه تاریخی جیرفت و چند خبر کوتاه در صفحه ادب و هنر کار را تمام می کنند.

روزنامه "آینده نو" در صفحه اندیشه بخش دوم تحلیل جامعه شناختی بر فیلم های حاتمی کیا را منعکس کرده و در ادامه کتاب "نگری درباره نگری" را که مصاحبه با آنتونیو نگری خالق اثر "امپراتوری" است را معرفی کرده است. گفتگو با مدیر ایرانی نگارخانه آرتا در تورنتو در صفحه اول ادب و هنر و مطلبی درباره امیر نادری به انگیزه بیستمین سال مهاجرت وی در صفحه دوم ادب و هنر آمده است. وودی آلن و محمدرضا لطفی چهره های روز امروز هستند.

"اعتماد ملی" در صفحات هنر به "اکران ایرانی، اکران 86"، نگاهی به روز جهانی تئاتر، گفتگو با پرویز کلانتری نقاش قصه گو، نگاهی به جایگاه اکبر گلپایگانی در آواز ایران، گفتگوی کوتاهی با استاد علی اکبر مرادی تنبورنواز برجسته ایرانی، مطلبی درباره بیانیه های رسمی و دولتی علیه فیلم "300" و گفتگوی نیوزویک با تارانتینو به مناسبت اکران فیلم "گرایندهاوس" پرداخته است. خبر حذف ناشران منتقد در نمایشگاه یکپارچه کتاب تهران و تازه ترین خبرها از فعالیت استاد شجریان در صفحه ادب و هنر به کار این روزنامه پایان می دهد.

روزنامه "اعتماد" در صفحه سینما نگاهی دارد به فیلم "خون بازی"، بخش دوم بررسی کارنامه رخشان بنی اعتماد و بخش دوم جشنواره فیلم کودک در گذر دوره های مختلف به نقل از مهر. خبر بستری شدن اسماعیل فصیح در بیمارستان و برگزاری یکپارچه نمایشگاه کتاب تهران اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه گفتگو با گی یرمو دل تورو کارگردان و نویسنده "هزارتوی پن" را منعکس کرده که نگاهی به فیلم مکمل آن شده است. حضور ناموفق فیلم تارانتینو در گیشه و نمایش فیلم "ABC آفریقا" عباس کیارستمی در آمریکا در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه "آفرینش" در صفحه دریچه هنر تازه ترین تولیدات سینما و تلویزیون را معرفی کرده و در ادامه چند خبر دیرهنگام را منعکس کرده است. "جوان" در صفحه پایانی به گزارشی از مراسم بزرگداشت شهید آوینی، تقدیر از سه نسل کارگردانان تئاتر، انتخاب "ترش و شیرین" به عنوان پربیننده ترین مجموعه نوروزی سیما و برگزاری نمایشگاه 50 سال گرافیک ایران در سوئیس پرداخته است.

روزنامه "صدای عدالت" در صفحه هنری حرف های شمس لنگرودی، نمایشگاه 50 سال گرافیک ایران در سوئیس و لغو سفر مارکز به ایران را مورد توجه قرار داده است. "کارگزاران" در صفحه هنر نگاهی دارد به پدیده رواج موسیقی کلاسیک غرب در چین و کیوان ساکت را به عنوان چهره و مجموعه شعر "نقطه، سر سطر" سروده غلامعلی آزادی (مراد) را به عنوان پیشنهاد معرفی کرده است. نیم قرن گرافیک ایران در مهمانی بازل سوئیس و جمع آوری نسخه های جعلی کتاب های "تن تن" در فرانسه اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "همبستگی" در صفحه ادب و هنر حقایق جدید و جالبی درباره فیلم "کازابلانکا" و مطلبی درباره تله تئاترهای خارجی در تلویزیون را مورد توجه قرار داده است و بالاخره "ابتکار" در صفحه پایانی به گردهمایی فعالان خانه تئاتر و انتخاب مجموعه "ترش و شیرین" رضا عطاران به عنوان پربیننده ترین مجموعه نوروزی سیما پرداخته است.