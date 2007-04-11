امور بخش بین الملل نمایشگاه را نمی توان به لحظه آخر موکول کرد

علیرضا ربانی - مدیر موسسه توزیع کنندگان کتاب ناشران بین المللی - با بیان این مطلب به مهر، گفت : ما از محل مصلی تهران بازدید کردیم . متاسفانه هنوز مشخص نیست که اگر بخش بین المللی به مصلی منتقل شود در کدام محل آن قرار است برگزار شود . ما همچنین از شبستان مصلی هم دیدن کردیم ولی این بخش قرار نیست به ناشران بین المللی اختصاص پیدا کند و آنچه که ما در مصلی مشاهده کردیم با این وضعیت برای برگزاری بخش بین الملل نمایشگاه مناسب نیست .

وی افزود : ما برای برگزاری نمایشگاه کتاب به دنبال مکان استاندارد هستیم . ارشاد هنوز تکلیف ما را مشخص نکرده است . آنها هنوز به طور قطعی اعلام نکرده اند که نمایشگاه بطور یکپارچه در مصلی برگزار می شود. به ما می گویند که مشکلات مصلی برطرف می شود ولی دقیقا اعلام نمی شود که آیا محل موسسه نمایشگاه ها منتفی شده است یا خیر؟ دلیل این تعلل ارشاد برای ما مشخص نیست. از این گذشته مصلی مشکلاتی دارد که اگر برطرف نشود برگزاری نمایشگاه در محل سابق بهتر است .

مدیر موسسه توزیع کنندگان کتاب ناشران بین المللی خاطرنشان کرد : تا موعد برگزاری نمایشگاه کتاب زمان زیادی باقی نمانده است و ارشاد هم هنوز رسما به ما اعلام نکرده که به طور قطعی نمایشگاه یکپارچه است یا خیر، ولی آنها به ما اطمینان داده اند که رواق های مصلی تا زمان برگزاری نمایشگاه کتاب آماده خواهد شد . ما با برگزاری نمایشگاه در مصلی تهران مخالفتی نداریم ولی فاکتورهایی باید در اینجا وجود داشته باشد تا بتوان نمایشگاه را برگزار کرد .

وی در مورد این مشخصه ها گفت : ما نمی دانیم واقعا این مکان آماده می شود یا نه ولی آنچه اهمیت دارد تهیه امکانات تخلیه بار و تدارکات لجستیکی است که باید در مصلی مستقر شود . از این گذشته گمرک باید در مصلی مستقر شود، ضمن اینکه مکان نمایش کتابها باید مناسب باشد . معاونت اجرایی نمایشگاه کتاب قول داده است که این مشکلات برطرف شود .

علی رضا ربانی یادآور شد : در بخش بین المللی با توجه به اینکه ناشران بین المللی حداقل یک هفته قبل از برگزاری نمایشگاه باید کتابها را تحویل بگیرند وقت زیادی برای آماده سازی مصلی وجود ندارد و حتما باید ظرف دو هفته اخیر این کار صورت بگیرد . در بخش بین الملل نمی توان کارها را به دقیقه نود موکول کرد و ما نیاز به چند روز زمان داریم تا بتوانیم کتابها را تقسیم کنیم و تحویل انبار دهیم .

مدیر موسسه توزیع کنندگان کتاب ناشران بین المللی با یادآور شد : اصلا برگزاری نمایشگاه کتاب به این شکل برای ارشاد افت بزرگی است که عرضه آثار ناشران خارجی را در جای متروکی برگزار کند . ما فعلا مشغول رایزنی با مسئولین هستیم تا مشکلاتمان را با آنها در میان بگذاریم .

وی همچنین در مورد احتمال برگزاری بخش خارجی نمایشگاه زیر چادر تصریح کرد : با توجه به اینکه ارزش کتابهای این بخش در حدود 50 تا 60 میلیون تومان است امنیت برگزاری نمایشگاه به خطر می افتد. ما اجازه نمی دهیم که نمایشگاه زیر چادر برگزار شود .