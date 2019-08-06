  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۱

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۲۳۰هکتاراز اراضی کشاورزی چهارمحال وبختیاری به کشت سیر اختصاص یافت

۲۳۰هکتاراز اراضی کشاورزی چهارمحال وبختیاری به کشت سیر اختصاص یافت

شهرکرد- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال وبختیاری به کشت سیر اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جهاد کشاورزی، حمیدر ضا دانش بیان کرد:در سال زراعی جاری پیش بینی می شود دو هزار و ۳۰۰ تن سیر از مزارع استان برداشت شود.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت سیر در اراضی کشاورزی استان به۲۳۰ هکتار برسد، اظهار کرد: انتظار می‌رود از این میزان سطح زیرکشتدو هزار و ۳۰۰تن سیر برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری افزود : متوسط عملکرد این محصول ۱۰تن در واحد هکتار است.

وی ادامه داد:بیشترین سطح کشت سیر در شهرستان ‌اردل است.

کد مطلب 4686125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها