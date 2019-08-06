۲۳۰هکتاراز اراضی کشاورزی چهارمحال وبختیاری به کشت سیر اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جهاد کشاورزی، حمیدر ضا دانش بیان کرد:در سال زراعی جاری پیش بینی می شود دو هزار و ۳۰۰ تن سیر از مزارع استان برداشت شود.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت سیر در اراضی کشاورزی استان به۲۳۰ هکتار برسد، اظهار کرد: انتظار می‌رود از این میزان سطح زیرکشتدو هزار و ۳۰۰تن سیر برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری افزود : متوسط عملکرد این محصول ۱۰تن در واحد هکتار است.

وی ادامه داد:بیشترین سطح کشت سیر در شهرستان ‌اردل است.