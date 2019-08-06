کشف نزدیک به ۳ کیلوگرم موادمخدر/ دستگیری ۹ سوداگر مرگ

سرهنگ محسن دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده و جرم‌خیز، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اهواز موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی یک واحد مسکونی که تبدیل به شیره کش خانه و مکانی برای تجمع افراد تبهکار شده را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، طی یک عملیات ضربتی ۹ مجرم را در این مکان دستگیر کنند.

وی افزود: در بازرسی از این واحد مسکونی مقدار دو کیلو و۸۰۰ گرم انواع موادمخدر از نوع تریاک، شیره، سوخته تریاک، حشیش و شربت تریاک، تعداد ۱۴ حقه وافور، چهار دستگاه ترازوی توزین و آلات استعمال مواد مخدر، همچنین یک قبضه سلاح جنگی به همراه ۸۹ فشنگ جنگی و دو قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز به همراه ۳۸ عدد فشنگ مربوطه کشف شد.

فرمانده انتظامی اهواز در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند، تأکید کرد: پیشگیری از جرائم نیازمند عزم همگانی بوده و هدف پلیس از اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم مقابله با جرائم و از همه مهمتر جلب اعتماد عمومی شهروندان است‌.