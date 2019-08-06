غزال زرگر امینی درباره نمایشگاه آثار نقاشی کودکان ۶ ماهه تا ۱۲ ساله با عنوان «این من هستم» به خبرنگار مهر گفت: ۲۰۰ اثر نقاشی از ۲۰۰ کودک با موضوع «این من هستم» به دست ما رسید که هر کدام از این نقاشی‌ها ویژگی های منحصربفردی دارند چون منِ کودک با زبان کودک در آنها دیده می شود و کودکان تصورشان را از خودشان نقاشی کرده‌اند. در کنار معرفی موزه‌ مجازی هنر کودک این آثار تصویری از چگونگی شکل‌گیری هویت در ذهن و روح کودکان را به نمایش می گذارد.

وی هدف از تعیین کردن این موضوع برای کودکان در این سن را تقویت فکر، ذهن، خلاقیت و هنر آنها دانست و افزود: متولی برگزاری نمایشگاه نقاشی «این من هستم»، موزه مجازی هنر کودک و مجموعه بادبادک و بادبان هستند.

زرگر امینی درباره چگونگی انتخاب آثار برای این نمایشگاه بیان کرد: در برگزاری این نمایشگاه انتخابی صورت نگرفته چون اعتقاد ما بر این است هر اثر هنری مستقل است و ارزش ذاتی خودش را دارد و به همین دلیل به مسابقه و انتخاب اعتقادی نداریم بنابراین همه آثاری را که به دست مان رسید در صورتی که در حین ارسال برایش مشکلی پیش نیامده بود، به نمایش گذاشتیم. همچنین یکسری از نقاشی هایی که در این نمایشگاه به نمایش درآمده، متعلق به کودکان کار است.

وی در پایان با بیان اینکه سه سال از راه اندازی و فعالیت موزه مجازی هنر کودک می‌گذرد، درباره این موزه توضیح داد: موزه مجازی هنر کودک محلی برای نمایش آثار و فعالیت های هنری کودکان و فرصتی برای دیدار کودکان از نمونه فعالیت های هنری یکدیگر در سراسر دنیا است. آثار کودکان تا سن ۱۲ سالگی شامل تصویرهای نقاشی، عکس، حجم و ... در این موزه مجازی ثبت خواهد شد.

نمایشگاه آثار نقاشی کودکان ۶ ماهه تا ۱۲ ساله با عنوان «این من هستم» از ۱۵ تا ۱۷ مردادماه در طبقه هشتم مجتمع تجاری آواسنتر به نشانی خیابان اقدسیه، نبش خیابان فیروزبخش برپا خواهد بود. همچنین برنامه‌های جانبی مثل نشست تخصصی، جشن و ورک شاپ در این سه روز در حاشیه نمایشگاه برگزار خواهد شد.