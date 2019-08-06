به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، مراسم یادبود قربانیان فاجعه بمباران اتمی هیروشیما که از سوی آمریکا صورت گرفته بود، امروز در ژاپن برگزار می شود.

این مراسم با حضور شهروندان و برخی از مقامات ژاپن در پارک صلح هیروشیما برگزار می شود.

در جریان حمله اتمی آمریکا به هیروشیما در ژاپن که نخستین شهری است که قربانی بمب اتم شد، ۸۰ هزار انسان جان خود را از دست دادند. ناکازاکی نیز دومین شهر ژاپن بود که به فاصله ۳ روز از حمله اتمی به هیروشیما قربانی این جنایت شد.

حدود ۴۰ هزار نفر نیز در این شهر جان خود را در اثر حمله اتمی از دست دادند.