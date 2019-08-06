  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۰۴

در ژاپن؛

مراسم یادبود قربانیان هیروشیما امروز برگزار می‌شود

مراسم یادبود قربانیان هیروشیما امروز برگزار می‌شود

امروز و همزمان با ۷۴ امین سالروز بمباران اتمی هیروشیما مراسم یادبود قربانیان این فاجعه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، مراسم یادبود قربانیان فاجعه بمباران اتمی هیروشیما که از سوی آمریکا صورت گرفته بود، امروز در ژاپن برگزار می شود.

این مراسم با حضور شهروندان و برخی از مقامات ژاپن در پارک صلح هیروشیما برگزار می شود. 

در جریان حمله اتمی آمریکا به هیروشیما در ژاپن که نخستین شهری است که قربانی بمب اتم شد، ۸۰ هزار انسان جان خود را از دست دادند. ناکازاکی نیز دومین شهر ژاپن بود که به فاصله ۳ روز از حمله اتمی به هیروشیما قربانی این جنایت شد.

حدود ۴۰ هزار نفر نیز در این شهر جان خود را در اثر حمله اتمی از دست دادند.

کد مطلب 4686185
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها