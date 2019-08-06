کسب ۲ رتبه برتر کشوری کنکور سراسری ۹۸ توسط دانش آموزان خوزستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رفیعی اظهار کرد: صبح امروز سه شنبه نفرات برتر هر یک از گروه های آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری ۹۸ توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد که در میان این نفرات برتر ۲ دانش آموز خوزستانی با کسب رتبه اول و نهم کشوری در گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی را کسب کردند.

وی در ادامه با اشاره به دانش آموزان برتر خوزستانی در کنکور سراسری ۹۸، عنوان کرد: علیرضا سخایی راد دانش آموز دبیرستان استعدادهای درخشان دوره دوم شهید بهشتی اهواز توانست با شایستگی کامل رتبه اول کشور را در گروه آزمایشی ریاضی به دست آورد. همچنین سیاوش کیانپور دیگر دانش آموز این مدرسه سمپاد موفق به کسب رتبه ۹ کشور در گروه آزمایشی تجربی شد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات معلمان و والدین این دو دانش آموز نخبه بیان کرد: دانش آموزان خوزستانی همواره شایستگی های خود را در میادین مختلف علمی به اثبات رسانده اند.