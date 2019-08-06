مردم محصولات لبنی را از مراکز مورد تایید دامپزشکی خریداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، زینب محمدخانی ظهر سه شنبه در گفت و گو با رسانه ها در سخنانی با اشاره به بیماری تب مالت در بین جامعه انسانی و «بروسلوز» در بین دام ها، اظهار داشت: بروز بیماری تب مالت دور از شنیده ها و ذهن ها نیست و باید مردم مباحث بهداشتی لازم را در این زمینه رعایت کنند.

وی با بیان اینکه شیوع بیماری تب مالت طی سال های گذشته در لرستان بالا بوده است، عنوان کرد: خوشبختانه با ورود جدی علوم پزشکی، مراکز بهداشت و درمان و همچنین دامپزشکی ابتلای به این بیماری در سطح استان نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان با اشاره به توجه ویژه دستگاههای متولی برای کنترل این بیماری و اجرای پروتکل هایی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی در این رابطه اجرا می شود، تصریح کرد: با همه احترام و اعتقادی که به سنت ها و آئین هایی که مردم استان دارند، اما درخواست و توصیه بهداشتی دامپزشکی به مردم این است که محصولات لبنی خود را از مراکز مورد تایید دامپزشکی و معتبر خریداری کنند.