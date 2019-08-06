  1. استانها
  2. قم
۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۰۹

فرمانده انتظامی استان قم خبر داد؛

دستگیری سارقان ۲۵۰ میلیون ریالی پمپ بنزین در قم

دستگیری سارقان ۲۵۰ میلیون ریالی پمپ بنزین در قم

قم - فرمانده انتظامی استان قم گفت: با دستگیری ۴ نفر از سارقان وجه نقد یک پمپ بنزین در قم، ۲۵۰ میلیون ریال از متهمان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: در پی سرقت وجه نقد از متصدی امور بانکی یکی از پمپ بنزین های قم، بلافاصله موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی تصریح کرد: متصدی پمپ بنزین در حال انتقال ۲۵۰ میلیون ریال وجه نقد حاصل از فروش بنزین به بانک بوده که ۲ نفر با یک دستگاه موتورسیکلت سد راه وی شده و با تهدید مبلغ مذکور را سرقت می‌کنند که در ادامه و با تلاش مردم یکی از آن‌ها دستگیر می‌شود.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: با انتقال فرد دستگیر شده به پایگاه یکم پلیس آگاهی استان، نامبرده به همکاری ۳ تن دیگر در این رابطه اعتراف و اذعان داشت با افراد مذکور در یکی از پارک‌های استان قم آشنا شده است که در ادامه با انجام اقدامات پلیسی هر ۳ نفر شناسایی و در عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سردار آقاخانی خاطرنشان کرد: متهمان طی تحقیقات صورت گرفته به بزه انتسابی اعتراف و در نهایت به همراه پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.

کد مطلب 4686330

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها