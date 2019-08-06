دستگیری سارقان ۲۵۰ میلیون ریالی پمپ بنزین در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: در پی سرقت وجه نقد از متصدی امور بانکی یکی از پمپ بنزین های قم، بلافاصله موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی تصریح کرد: متصدی پمپ بنزین در حال انتقال ۲۵۰ میلیون ریال وجه نقد حاصل از فروش بنزین به بانک بوده که ۲ نفر با یک دستگاه موتورسیکلت سد راه وی شده و با تهدید مبلغ مذکور را سرقت می‌کنند که در ادامه و با تلاش مردم یکی از آن‌ها دستگیر می‌شود.

فرمانده انتظامی استان قم گفت: با انتقال فرد دستگیر شده به پایگاه یکم پلیس آگاهی استان، نامبرده به همکاری ۳ تن دیگر در این رابطه اعتراف و اذعان داشت با افراد مذکور در یکی از پارک‌های استان قم آشنا شده است که در ادامه با انجام اقدامات پلیسی هر ۳ نفر شناسایی و در عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سردار آقاخانی خاطرنشان کرد: متهمان طی تحقیقات صورت گرفته به بزه انتسابی اعتراف و در نهایت به همراه پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.