استقبال از دوره های گفتمان نخبگان علوم انسانی کم نظیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین نیکبخت با اشاره به برگزاری پنجمین دوره گفتمان نخبگان علوم انسانی به همت دفتر تبلیغات اسلامی، در سخنانی اظهار کرد: خوشبختانه هر سال تلاش کرده ایم تا با انجام آسیب شناسی دوره نسبت به گذشته رو به تکامل حرکت کنیم و این موضوع باعث شده است تا استقبال دانشجویان نخبه از این دوره رشد چشمگیری داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت عظیم علوم انسانی در جامعه علمی کشور، تصریح کرد: اساتیدی که در این دوره ها تدریس می کنند از صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی محسوب می شوند و در بحث تحول علوم انسانی دارای ایده و نظریه هستند و امیدواریم دانشجویان از این ظرفیت عظیمی که دانشگاه باقرالعلوم(ع) ایجاد کرده است بهترین بهره را ببرند.

مسئول دبیرخانه گفتمان نخبگان علوم انسانی با بیان اینکه برگزاری نشست‌های علمی و کارگاه های آموزشی از مهمترین برنامه های این دوره 14 روزه محسوب می شود، بیان کرد: نشست علمی سرفصل پنجم ماهیت علوم انسانی مدرن (امر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و...) با حضور مهدی معین زاده؛ تحلیل ماهیت علم مدرن با حضور سید محمد رضا بهشتی، کارگاه آموزشی علم یا هنر با حضور علی لطیفی، نشست تحلیل ماهیت علم مدرن با حضور سید مسعود حسینی و نشست علمی بحران علوم طبیعی و پیش آمد علوم انسانی(ایده آلیسم آلمانی) با حضور سید محمد تقی طباطبائی از برنامه های آموزشی این دوره محسوب می شود.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی فلسفه اسلامی با حضور عبدالرسول عبودیت ، افزود: کارگاه آموزشی آزادی کودک / آزادی در آموزش و پرورش با حضور علی لطیفی، سوبژکتیویته و آزادی؛ سید مسعود حسینی، تکوین اجتماعی علوم انسانی سید حسین شهرستانی، وضعیت علم در جهان معاصر؛ علی پایا و اصول فقه؛ میرهاشم حسینی از دیگر برنامه های ژنجمین دوره گفتمان نخبگان علوم انسانی خواهد بود.

نیکبخت ادامه داد: سوبژکتیویته و آزادی، علی معماری، تکوین اجتماعی علوم انسانی؛ محمد رضا قائمی نیک، تمهید مطالعات دینی و اصول فقه، مسعود حشمتی، سوبژکتیویته و آزادی؛ سید حمید طالب زاده، تحلیل ماهیت علم مدرن؛ سید سعید موسوی اصل، تکوین اجتماعی علوم انسانی؛ سجاد صفار هرندی، وضعیت علم در جهان معاصر؛ علیرضا شفاه، وضعیت علم در جهان معاصر، یاسر خوشنویس، تحلیل ماهیت علم مدرن، محمدهادی محمدی، وضعیت علم در جهان معاصر، رضا علیزاده، زمینه های اجتماعی تکوین علم تربیتی مدرن علی لطیفی، تکوین اجتماعی علوم انسانی، علی فتوتیان، وضعیت علم در جهان معاصر؛ شهرام شهریاری، تحلیل ماهیت علم مدرن علیرضا شفاه و تکوین اجتماعی علوم انسانی محسن دنیوی از دیگر سرفصل های آموزشی در این دوره خواهد بود.

مسئول دبیرخانه گفتمان نخبگان علوم انسانی افزود: ماهیت اقتصادی مدرنیته اباصالح تقی زاده، ماهیت اقتصادی مدرنیته مسعود درخشان، اصول فقه سید مهدی هاشمیان، ماهیت اقتصادی مدرنیته، امیر راقب، سید مهدی زریباف، فلسفه اسلامی، علی امینی نژاد، مواجهه ایرانیان با تجدد، سید رضا حسینی، مواجهه ایرانیان با تجدد، عطاء الله بیگدلی، مواجهه ایرانیان با تجدد، موسی نجفی، سید علی متولی امامی، بنیادگذاری علوم جدید( نسبت فلسفه و علم جدید)/ از هیوم تا انتهای کانت، سید محمد تقی طباطبائی، مرور مقاله «مقدمه ای بر تبیین نظام آموزش و پرورش ایران»، با حضور خاکی و عرفان پور، مواجهه ایرانیان با تجدد بتول یوسفی، فلسفه اسلامی، علی امینی نژاد، فلسفه مشاء (متن خوانی گزیده ای از الهیات شفا) مسعود اسماعیلی، آشنایی مقدماتی با پدیدارشناسی احمد رجبی، یونان به روایت اشتراوس سید حسین شهرستانی، سیر اندیشه پس از رنسانس در نسبت با علم اقتصاد احمد رضا آزمون از دیگر کارگاه های آموزشی این دوره خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری کلاس آموزشی روش شناسی علم اقتصاد توسط سید عقیل حسینی و فلسفه حقوق توسط عطاءالله بیگدلی، اظهار کرد: انسان در عرف عرفان (تلقی انسان در نگاه مولوی)، محمد یوسف نیری، بررسی تحلیلی مفاهیم کلاسیک فلسفه حقوق، سید محمد تقی طباطبائی، نگاهی کلی به نظریات جامعه شناختی وبر رضا صمیم، فلسفه یونان، سید جمال الدین میرشرف الدین، حقیقت قلب علی لطیفی، نگاهی به مساله و مفاهیم بنیادین مارکس(نقد، دین ، ماتریالیسم، سوسیالیسم، تاریخ، امرسیاسی، پراکسیس،ایدئولوژی) علی فتوتیان، فقه شناسی سعید ضیائی فر، آشنایی با کارگروه روان شناسی سید اسماعیل مسعودی، روش شناسی بنیادین حکمت صدرایی سید محمد حسین هاشمیان، زمینه های فردی و اجتماعی(فرهنگی-اقتصادی-سیاسی-نظامی) علیرضا چیت سازیان، فلسفه مشاء (متن خوانی گزیده ای از الهیات شفا) مسعود اسماعیلی، متن خوانی مقاله علم به مثابه حرفه و علم و سیاست وبر، محمد هادی محمودی، آشنایی مقدماتی با پدیدارشناسی احمد رجبی، روش شناسی علم اقتصاد سید عقیل حسینی، نظریه فقه نظامات شهید صدر یحیی عبداللهی، ظرفیت فقه برای نظام سازی حقوقی، علی محمدی، نظریه شهید صدر در نظام سازی فقهی، محمد حسین ملک زاده، ظرفیت حکمت اسلامی، انشاءالله رحمتی، ظرفیت حکمت اسلامی، مهدی گلشنی، سنت عرفانی ما با حضور محمدرضا عابدینی از دیگر سرفصل های مهم آموزشی در پنجمین دوره گفتمان خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ پنجمین دوره گفتمان نخبگان علوم انسانی از تاریخ سیزدهم مرداد ماه آغاز شده و تا بیست و هفتم مردادماه در اردوگاه دانشگاه امام صادق(ع) شهر دماوند در حال برگزاری است.