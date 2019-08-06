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۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۴۱

یک مقام مسئول خبر داد:

امضای قرارداد اجرای ۱۶۰ کیلومتر لوله‌گذاری شبکه فاضلاب تهران

امضای قرارداد اجرای ۱۶۰ کیلومتر لوله‌گذاری شبکه فاضلاب تهران

مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت فاضلاب تهران گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۱ قرارداد برای اجرای ۱۶۰ کیلومتر لوله‌گذاری با اعتباری بیش از ۱۲۵۳ میلیارد ریال منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، پژمان مهاجری، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تا پایان امسال نیز، برای ۱۷۵ کیلومتر اجرای شبکه، ابلاغ قرارداد و انتخاب پیمانکار خواهیم داشت.

وی به تامین تجهیزات واحدهای یک تا شش تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران اشاره کرد و گفت: بنا به درخواست معاونت بهره‌برداری دو قرارداد نیز در خصوص تامین لوازم یدکی واحدهای تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب جمعا به ارزش۴۴ میلیارد ریال نیز از ابتدای امسال منعقد شده است.

مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت فاضلاب تهران افزود: پیمانکاران دو پروژه احداث ساختمان آزمایشگاه مرجع و خرید تجهیزات ساختمان اسکادا نیز طی فرآیند برگزاری مناقصه تا اوایل مهرماه مشخص خواهند شد. در بخش موجودی انبار و تامین لوله و اتصالات نیز ۱۱۶ کیلومتر لوله با قطرهای ۲۵۰، ۴۰۰، ۵۰۰  و ۶۰۰ میلی‌متر و ۱۰۰۰ منهول پلی‌اتیلن نیز به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال تهیه و خریداری شده است.

کد مطلب 4686353

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