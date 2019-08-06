به گزارش خبرگزاری مهر، این بنیاد در راستای نهضت مدرسهسازی و به منظور توسعه فضاهای آموزشی و توزیع عادلانهی امکانات تحصیلی در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته کشور، ساخت ۱۱۰ باب مدرسه را در این مناطق برای سال جاری پیشبینی کرده است.
۱۰ باب مدرسه ۱۵ کلاسه از مدارس ذکر شده، در مناطق زلزلهزده کرمانشاه تکمیل و تقدیم دانشآموزان این مناطق خواهد شد.
مدرسهسازی یکی از بنیادیترین و ماندگارترین اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم است که از طریق بنیاد برکت دنبال میشود.
براساس تأکید مقام معظم رهبری بر ارتقای عدالت آموزشی در مناطق محروم و در ادامه نهضت مدرسهسازی، بنیاد برکت پس از احداث ۱۰۰۰ مدرسه اول، ساخت هزار مدرسه دوم برکت را در دست اقدام دارد.
بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تا به امروز نسبت به احداث یک هزار و ۶۴۰ مدرسه با ۹ هزار و ۲۴۰ کلاس درس با ظرفیت پذیرش ۱۹۲ هزار دانشآموز و اعتباری بالغ بر ۸۶۰۰ میلیارد ریال اقدام کرده، که از این تعداد تاکنون، یک هزار و ۱۴۰ باب مدرسه با ۶ هزار و ۱۱۰ کلاس درس، به بهرهبرداری رسیده است.
با افتتاح ۱۱۰ مدرسه جدید در سال جاری، تعداد مدارس بهرهبرداری شده بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سراسر کشور، به یک هزار و ۲۵۰ باب خواهد رسید.
مدارس بنیاد برکت تاکنون بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ روستا در ۳۱ استان کشور را تحت پوشش قرار دادهاند.
مدارس برکت در مناطق محروم مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس کشور و با رعایت استانداردها و الزامات آموزشی و ضوابط فنی و زیربنایی ساخته میشوند و پس از تکمیل، تقدیم دانشآموزان عزیز این مناطق میشود.
براساس تفاهمنامهی میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و وزارت آموزش و پرورش، مقرر شده است که تعداد مدارس برکت تا چند سال آینده، به ۲ هزار باب مدرسه در سراسر کشور برسد.
بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای نیل به این هدف، با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در تعامل مستمر است.
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