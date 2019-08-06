اجرای دو طرح «نذر نیابتی» به مناسبت عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیران به اولین طرح «نذر نیابتی» اشاره کرد و افزود: اگر فرد خیری توان خرید یک راس گوسفند را نداشته باشد اما بتواند مبلغی را پرداخت کند، مابقی هزینه خرید یک راس گوسفند توسط کمیته امداد استان تامین و به نیت فرد خیر گوسفند خریداری، ذبح و گوشت آن بین نیازمندان توزیع می شود.

وی با بیان اینکه دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری وابسته به آن آماده دریافت کمک های مردم نوع دوست و خیر استان در طرح نذر نیابتی است، تصریح کرد: خیران می توانند علاوه بر روش های حضوری از روش های دیگری از جمله تلفن ثابت ۷۳۵۵ با کد (۱۴) شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸ و کد دستوری #۰۲۱*۱*۸۸۷۷* برای شرکت در این طرح استفاده کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران همچنین از اجرای طرح نیابتی دیگری خبر داد و گفت: در این طرح اگر هر فرد خیر یک گوسفند به کمیته امداد اهدا کند، در مقابل این نهاد، نیز یک گوسفند دیگر به نیت این فرد ذبح و گوشت آن را بین نیازمندان توزیع می کند که جمعا به نیت هر فرد خیر دو گوسفند قربانی می شود.

شیران تا کید کرد: درصدد هستیم تمام نذروات اهدایی مردم به ویژه گوشت قربانی را در همان ساعات اولیه به دست نیازمندان واقعی برسانیم.

وی ضمن تقدیر و تشکر از مردم نوع دوست و خیر استان تهران در همراهی کمیته امداد استان برای خدمت به نیازمندان ابراز امیدواری کرد: مردم خیر و نیکوکار استان تهران همچون گذشته در روز عید قربان نیز برای کمک به نیازمندان پیش قدم و پیشتاز باشند.

لازم به ذکر است تعداد پایگاه ها و مراکز اصلی ذبح گوسفند توسط کمیته امداد استان تهران ویژه عید قربان در روزهای آینده و از طریق رسانه های جمعی اعلام می شود.