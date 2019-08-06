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۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۰۱

توسط کمیته امداد استان تهران انجام می شود

اجرای دو طرح «نذر نیابتی» به مناسبت عید قربان

اجرای دو طرح «نذر نیابتی» به مناسبت عید قربان

مدیر کل کمیته امداد استان تهران از اجرای دو طرح «نذر نیابتی» خبر داد و گفت: این طرح به مناسبت عید قربان و با همکاری مردم نوع دوست و خیر انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیران به اولین طرح «نذر نیابتی» اشاره کرد و افزود: اگر فرد خیری توان خرید یک راس گوسفند را نداشته باشد اما بتواند مبلغی را پرداخت کند، مابقی هزینه خرید یک راس گوسفند توسط کمیته امداد استان تامین و به نیت فرد خیر گوسفند خریداری، ذبح و گوشت آن بین نیازمندان توزیع می شود.

وی با بیان اینکه دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری وابسته به آن آماده دریافت کمک های مردم نوع دوست و خیر استان در طرح نذر نیابتی است، تصریح کرد: خیران می توانند علاوه بر روش های حضوری از روش های دیگری از جمله تلفن ثابت ۷۳۵۵ با کد (۱۴) شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸ و کد دستوری #۰۲۱*۱*۸۸۷۷* برای شرکت در این طرح استفاده کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران همچنین از اجرای طرح نیابتی دیگری خبر داد و گفت: در این طرح اگر هر فرد خیر یک گوسفند به کمیته امداد اهدا کند، در مقابل این نهاد، نیز یک گوسفند دیگر به نیت این فرد ذبح و گوشت آن را بین نیازمندان توزیع می کند که جمعا به نیت هر فرد خیر دو گوسفند قربانی می شود.

شیران تا کید کرد: درصدد هستیم تمام نذروات اهدایی مردم به ویژه گوشت قربانی را در همان ساعات اولیه به دست نیازمندان واقعی برسانیم.

وی ضمن تقدیر و تشکر از مردم نوع دوست و خیر استان تهران در همراهی کمیته امداد استان برای خدمت به نیازمندان ابراز امیدواری کرد: مردم خیر و نیکوکار استان تهران همچون گذشته در روز عید قربان نیز برای کمک به نیازمندان پیش قدم و پیشتاز باشند.

لازم به ذکر است تعداد پایگاه ها و مراکز اصلی ذبح گوسفند توسط کمیته امداد استان تهران ویژه عید قربان در روزهای آینده و از طریق رسانه های جمعی اعلام می شود.

کد مطلب 4686478
مهناز قربانی مقانکی

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