خودکفایی کشور در تولید بذر ۶ محصول

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی در چهارمین جشنواره معرفی ارقام گیاهی در جمع خبرنگاران از خودکفایی کشور در تولید برخی بذور خبر داد و اظهارداشت: کشور ما در زمینه تولید بذر گندم، جو، تریتیکاله، سویا، کنجد و گلرنگ به خودکفایی رسیده و خودکفایی در تولید این محصولات باعث کاهش ضریب وابستگی و در نتیجه کاهش حجم واردات از کشورهای دیگر می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه ارقام زراعی به مزرعه ها منتقل نمی شود؟،توضیح داد: این امر درباره همه محصولات صحت ندارد.

خاوازی ادامه داد: کاهش ضریب نفوذ این ارقام درمورد برنج ندا و نعمت است که طعم و بوی آن با برنج هاشمی ما تفاوت دارد و به همین جهت مورد استقبال کشاورزان قرار نمی گیرد ضمن اینکه در حال حاضر محققین ما با تلفیق برنج های مختلف به رقم جدیدی دست یافته اند که عطر و طعم آن به برنج هاشمی نزدیک است.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی با معرفی این رقم جدید مشکل عدم انتقال ارقام جدید برنج به مزارع برطرف می شود.