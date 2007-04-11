رشد کیفی انجمن اولیاء و مربیان مدارس ایده آل نیست /والدین مشارکت جویی در مدارس را باور ندارند

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون ارزیابی عملکرد انجمن های اولیاء و مربیان مدارس در حل مشکلات مختلف(روحی ، روانی و جسمی ) دانش آموزان، این امر را برای رسیدن به حد ایده آل نیازمند توسعه کیفی بیشتر دانست .

ابوالفضل خادمیان تاکید کرد : تعدادی از والدین هنوز مشارکت در امور مدرسه فرزندانشان را باور ندارند وبر اساس پیشینه ذهنی خود تصور می کنند آموزش های مدرسه ای نیازی به مکمل ندارد .

وی همکاری نداشتن بعضی از مدیران ، بافت فیزیکی نامطلوب مدارس ( نداشتن سالن های اجتماع و کلاس های آموزش خانواده ) ، نبود یا کمبود مدرس آموزش های خانواده و مشکلات مالی را از جمله آفت های دامنگیرانجمن های اولیاء و مربیان اعلام کرد .

خادمیان در ادامه به سهم این انجمن در دیدار با مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری برای اولین بار در سال 86( در مراسم بزرگداشت هفته معلم ) اشاره کرد و این امر را نقطه مثبتی در پیشبرد اهداف تعیین شده خواند .

به گزارش خبرنگار مهر ، انجمن اولیاء و مربیان مدارس شامل 5 رکن اصلی مدیر، شورای معلمان ، دانش آموزان و مدرسه و اولیاء و مربیان است .