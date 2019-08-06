به گزارش خبرنگار مهر، احمد پایور در نشست خبری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره طلاق‌های صوری نیز گفت: بازرسی و موارد لازم بررسی و انجام می‌شود ولی شمار متخلفان بالا نیست چون اثباتش کار مشکلی است.

وی افزود: اگر اسناد و مدارکی به سازمان برسد که طلاق انجام و دوباره ازدواج با همان فرد صورت گرفته و مستندات وجود داشته باشد برخورد می شود. در مجموع موارد زیادی نداشتیم.

پایور درباره بیمه اتباع ایرانی خارج از کشور نیز گفت: اکنون این روند نظام مند شده و اداره کلی در سازمان برای این منظور تشکیل شده است و ایرانیان مقیم خارج و خارجی‌های مقیم ایران می توانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و در برخی کشورها با مراجعه به نمایندگان ما اقدام کنند.

مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه زنان خانه دار نیز گفت: زنان خانه‌دار تحت بیمه مشاغل و حرف آزاد قرار می گیرند که حق بیمه آنها نرخ‌های متفاوت از ۱۲ تا ۱۸ درصد دارد. ۱۳۰ هزار نفر مشمول هستند و طرحی برای توسعه و کاهش رقم پرداختی داریم که نیازمند قانون است و اگر تصویب شود امیدواریم چند میلیون نفر تحت پوشش بروند.

نعیمی، مدیرکل امور حقوقی سازمان نیز درباره افزایش مرخصی زایمان از شش به ۹ ماه گفت: چون مصوبه بار مالی داشت شورای نگهبان ایراد گرفت و به مجلس بازگرداند و مجلس، دولت را مخیر به افزایش این مدت کرد. قوانین متعددی داریم که مصوبات دولت برای صندوق ها اگر بار مالی داشته باشد اجرای آن منوط به تامین منابع مالی است. با دولت مکاتبات متعددی داشتیم و سازمان پیگیر موضوع برای تامین بار مالی است.