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۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۳۷

کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی اصفهان خبر داد:

وقوع پدیده گرد و خاک در شرق و جنوب شرق اصفهان

وقوع پدیده گرد و خاک در شرق و جنوب شرق اصفهان

اصفهان - کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی اصفهان گفت: در بعدازظهر روز پنجشنبه و جمعه در نواحی شرق و جنوب شرق استان اصفهان، پدیده باد و گرد وخاک و کاهش دید افقی انتظار می رود.

حجت الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً پایدار بر روی استان طی سه روز آینده است، اظهار داشت: بر این اساس در اکثر  مناطق استان اصفهان آسمان صاف، گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود.

کمینه دمای هوا ۱ تا ۳ درجه کاهش خواهد داشت

وی با بیان اینکه کمینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان یک تا سه درجه کاهش خواهد داشت، بیان داشت: امروز هوای شهر اصفهان صاف تا قسمتی ابری و غبار محلی و گاهی در برخی مناطق با وزش باد نسبتاً شدید همراه بود.

‌کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: همچنین برای روزهای پایانی هفته نیز غبار صبحگاهی و وزش باد پیش بینی می‌شود  و در روز پنجشنبه انتظار افزایش ابر و غبار صبحگاهی می‌رود.

پدیده باد و گردوخاک و کاهش دید افقی

علی عسگریان از  وقوع پدیده گرد و خاک در نواحی شرقی و جنوب شرقی استان اصفهان خبر داد و گفت: به سبب افزایش سرعت باد در بعدازظهر روز پنجشنبه و جمعه در نواحی شرق و جنوب شرق استان اصفهان، پدیده باد و گرد وخاک و کاهش دید افقی انتظار می رود.

کد مطلب 4686567

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