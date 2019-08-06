افزایش آمادگی نظامی کره جنوبی همزمان با شلیک موشکی کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «کو مین جونگ»، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در واکنش به پرتاب اخیر موشک های کره شمالی اعلام کرد که کشورش شلیک موشکهای کوتاه برد از سوی کره شمالی را جدی می گیرد و علاوه بر رصد اوضاع، با همکاری نزدیک با آمریکا، آمادگی دفاعی کشور را تقویت می کند.
مقام دولتی کره جنوبی همچنین افزود: پس از شلیک موشکی اخیر از سوی همسایه شمالی، آمادگی نظامی خود را افزایش دادهایم.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی پس از نشست اضطراری اداره امنیت ملی این کشور با اعلام نگرانی از پرتاب موشکهای اخیر از سوی کره شمالی، ابراز امیدواری کرد که گفتگوها به مانند گذشته با همسایه شمالی ادامه پیدا کند.
کره شمالی بامداد امروز دو موشک کوتاهبرد به اهدافی نامشخص در دریای شرقی شلیک کرد.
این چهارمین شلیک موشک توسط کرهشمالی طی روزهای اخیر به شمار میآید.
گفته شده که این موشکها از استان «هوانقائه» در جنوب جمهوری خلق کره شلیک شده است.
به نظر میرسد که شلیک های آزمایشی کره شمالی با هدف تقویت فناوری موشکی این کشور قبل از شروع مذاکرات با آمریکا صورت میگیرد؛ چراکه با شروع مذاکرات، انجام چنین آزمایشهای موشکی برای کره شمالی دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر برخی کارشناسان برگزاری مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را باعث نارضایتی و نگرانی کره شمالی عنوان کرده و آزمایشهای موشکی اخیر را در واکنش به رزمایش پیش رو توسط کره جنوبی و آمریکا عنوان کردهاند.
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