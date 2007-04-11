اولویت شهرداری در بافت فرسوده ارائه الگوی نوسازی است

علیرضا عندلیب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهرداری تهران یکی از محلات منطقه 15 را به صورت آزمایشی و به عنوان پیشانی کار، نوسازی خواهد کرد گفت: تمام تئوری های عرضه شده توسط سازمان نوسازی را می توان در این محله نوسازی شده ارزیابی کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی بافت فرسوده شهر تهران با تاکید بر اینکه قطعا هر منطقه ای مطابق با شرایط خود باید نوسازی شود افزود: با این حال این مدل خیلی از پارامترها را در طرح های منظر شهری برای اولین بار در کشور روشن می کند و در وهله دوم سازمان اجرایی و نحوه مداخله مدیریت اجرایی را در این صحنه مشخص خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه این الگو اولین مدل نوسازی بافت فرسوده در کشور است تصریح کرد: در حال حاضر نسبت به این موضوع در خلا کامل به سر می بریم و چون هیچ تجربه ای نداریم که به آن مراجعه کنیم مجبور به رفع مشکلات بر اساس تجربیات خود هستیم.

عندلیب تجارب کشورهای دیگر را متناسب با فرهنگ و شرایط بومی همان کشور دانست و گفت: هر منطقه از بافت فرسوده شهر تهران یک مساله خاص برای خود دارد که ساختار مدیریتی و نحوه مداخله مشخصی را در این زمنیه می طلبد.

وی اجرای چنین طرحی را برای آیندگان بسیار موثر دانست و تاکید کرد: سال های بعد، نوسازی دیگر با خلا مواجه نخواهد بود و مفاهیم مختلف مطرح در نوسازی مصادیق عینی خواهد داشت.