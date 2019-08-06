  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۲۱:۰۱

عمران‌خان: هیچ طرفی در جنگ میان پاکستان و هند برنده نخواهد بود

عمران‌خان: هیچ طرفی در جنگ میان پاکستان و هند برنده نخواهد بود

نخست وزیر پاکستان گفت: هیچ طرفی در جنگ میان پاکستان و هند برنده نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عمران خان نخست وزیر پاکستان با اشاره به تصمیم دهلی نو در ابطال وضعیت ویژه منطقه کشمیر اظهار داشت: هیچ طرفی در جنگ میان پاکستان و هند برنده نخواهد بود؛ اما این جنگ همه دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

نخست وزیر پاکستان در این خصوص ادامه داد: اگر دنیا در کشوری که نه حقوق داخلی خود و نه قوانین بین المللی را رعایت می کند، مداخله نکند، نتایج بدی به همراه خواهد داشت.

عمران خان که در مجلس پاکستان صحبت می‌کرد، با اشاره به اینکه پس از رسیدن به قدرت درصدد توسعه روابط و رفتار توام با حسن نیت با همسایگان از جمله هند بوده است، افزود: اولین واکنش دهلی نو به حسن نیت ما شکایت از سازمان های تروریستی در پاکستان بود. به آنها گفتیم که دیگر هیچ سازمان (تروریستی) در کشور ما وجود ندارد و کشور نیز با مشارکت همه احزاب فعالیت می کند؛ اما من احساس کردم که دهلی تمایلی به ایجاد گفتگوی دوجانبه ندارد. سپس در نشست همکاری شانگهای و دیروز نیز در تصمیم مرتبط با کشمیر این موضوع را مجددا مشاهده کردیم.

نخست وزیر پاکستان با تاکید بر لزوم گفتگو و مذاکرات در حل مسائل دو کشور و پرهیز از جنگ، اضافه کرد: در باره احتمال جنگ درصورت تکرار چنین وضعیتی هشدار می‌دهم. این جنگ برنده نخواهد داشت، اما تاثیرات آن جهانی خواهد بود.

کد مطلب 4686754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها